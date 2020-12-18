Разумков відповів, чи отримають українські лікарі зарплату в 300 тисяч
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков визнав, що в Україні немає грошей, щоб українські лікарі отримували зарплати, як у Польщі.
Про це спікер парламенту розповів в ефірі 1+1. Однак він зазначив, що в Міністерстві охорони здоров'я шукають, де взяти кошти на зарплати медиків.
"На жаль, ми не можемо сьогодні поставити зарплати від 80 до 300 тисяч гривень. Ухвалити це на законодавчому рівні? Я вам гарантую: проголосує вся Рада. Навіть ті, хто не ходять – все прийдуть, все проголосують. Але грошей під це в Кабінеті міністрів України і в бюджеті держави, на жаль, поки немає", – повідомив він.
Разумков додав, що для підняття зарплат необхідно залучати додаткові ресурси.
"Зараз профільне міністерство цим займається. І я впевнений, що і Верховна Рада це буде робити. Але порівняти наші можливості сьогодні як держави з можливостями навіть Польщі досить важко", – резюмував нардеп.
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