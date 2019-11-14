Разумков у шоці, а Гончарук лається: у Раді при розгляді бюджету стався конфуз

У четвер, 14 листопада Верховна Рада України відклала розгляд законопроекту держбюджету на 2020 рік через голосування правки про акцизний збір на паливо.

Про це в телеграм-канал повідомив народний депутат від "Слуги народу" Антон Поляков. Політик зазначив, що глава ВР оголосив перерву і скликав нардепів на термінове зібрання фракції. До нардепів також приїхав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Як пише телеграм-канал "Політика країни" в проекті держбюджету планувалося припинити зарахування до місцевих бюджетів частини акцизного податку на паливо (13,44%). Асоціація міст оцінила потенційні втрати від цієї новації в 7,7 млрд гривень.

"Автором правки 209 став депутат-мажоритарник від 87 округу Зіновій Андрійович. Він запропонував залишити податок в місцевих бюджетах. При цьому редагування було відхилене бюджетним комітетом. Але коли спікер поставив її на голосування, її підтримало 275 депутатів. Це стало шоком для Разумкова. Оголошено перерву. Слуг народу зібрали знову і ламають. Приїхав Гончарук. Як кажуть, прем'єр лаяв мерів і говорив, що не потрібно їм давати грошей, щоб вони на лавочки їх не витратили", – йдеться в повідомленні.

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Поляков підтвердив, що на зборах фракції виступає Гончарук, який переконує нардепів переголосувати.

"З усього виступу Гончарука я зрозумів, що місцева влада і мери це зло, яке витратить гроші з акцизу на лавочки перед виборами. І нібито він домовився з усіма мерами, і вони погодилися з тим, що акциз у них забирають", – розповів парламентарій .

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 листопада Верховна Рада почала розглядати в другому читанні бюджет України на 2020 рік.

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