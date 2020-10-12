Нардепи повинні отримувати $15 тисяч, – Разумков

Народний депутат, політик і будь-який чиновник, через якого проходять важливі державні рішення, має отримувати 10-15 тисяч доларів.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Гордону" глава Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, такі зарплати повинні бути за умови, що буде невідворотність покарання.

"$10–50 тис... Тому що в підсумку він може вкрасти мільйони, завдати шкоди державі на мільйони... Успішний бізнесмен не піде на держслужбу, тому що там маленька зарплата – держава від цього втрачає крутого менеджера", – пояснив Разумков.

На його думку, зарплата голови Верховної Ради і лікаря, який відповідає за життя людей, зокрема і в рамках боротьби з пандемією, – реально непорівнювана.

"Я вважаю, що високі заробітні плати мають бути у чиновників. Це правда. Але вони повинні прямо корелюватися з мінімальною заробітною платою або з прожитковим мінімумом. А просто так відв'язати їх і поставити на захмарну суму – це абсолютно не показник. І другий момент: ви зараз наводили приклади про мільйони доларів. Повірте мені: якщо людина – корупціонер, якщо не буде покарання за правопорушення, то ви йому хоч $100 тис. платитимете, хоч $2 млн на місяць..." – підсумував глава Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімальна зарплата зросте з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 – до 6000 грн, з 1 липня 2021 – до 6500 грн.

У Женеві мінімальна зарплата становить близько 4 тисяч євро, що дорівнює 72,8% від середньої. Якби таку пропорцію використовували б і в Україні, то в Києві мінімалка мала становити 11,2 тис. грн.