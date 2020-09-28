Разумков сказав, коли ухвалять держбюджет-2021

Верховна Рада планує розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік у першому читанні 20 жовтня.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в ході засідання погоджувальної ради парламенту. За його словами, це крайній термін, коли ВР повинна схвалити бюджет за основу.

"1 жовтня – це останній термін, коли можна подавати свої правки і пропозиції до бюджету. І треба врахувати, щоб 20 жовтня у нас було пленарне засідання, тому що це крайній термін, коли Верховна Рада може розглянути бюджет", – сказав Разумков.

Українці у наступному році повинні будуть віддати по 16 тисяч гривень своїх податків на обслуговування і погашення боргів, близько 5,4 тисячі на дефіцит Пенсійного фонду і понад 7 тисяч – на оборону і безпеку. Такі цифри представлені у проєкті держбюджету-2021.

Скільки кожен українець віддає своїх податків:

медицина – 4 188 грн (або 156,2 млрд з усього бюджету);

освіта – 4 660 грн (або 173,8 млрд грн);

культура – 201,5 грн (або 7,5 млрд грн);

на безпеку і оборону – 7: 163 грн (або 267,1 млрд);

НАБУ – 28,5 грн (або 1 млрд);

Офіс президента – 28,55 (1,2 млрд грн);

Апарат Верховної Ради – 36,2 грн (1,35 млрд);

Кабінет міністрів – 65,7 грн (2,45 млрд);

ПФУ – 5 465 грн (203,8 млрд).

Що отримаємо

У новому бюджеті передбачено зростання зарплат і пенсій. Мінімалку підвищать до 6000 грн в січні і до 6500 грн у липні. Слідом виростуть і витрати на заробітні плати бюджетників. Наприклад, витрати на освіту підвищать на 28%, і велика частина цієї суми піде саме на фонд оплати праці.

На 30% зростуть оклади у єдиній тарифній сітці з 1 січня 2021 року до 2 670 гривень, а з 1 липня 2021 року до 2 893 гривень.

OBOZREVATEL докладно розповів, чого чекати українцям від нового бюджету.