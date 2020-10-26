Разумков сказав, коли Рада розгляне бюджет-20201

Верховна Рада розгляне проєкт закону про держбюджет-2021 на найближчому пленарному тижні, початок якого заплановано на перші числа листопада.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає UBR. За його словами, орієнтовно розгляд відбудеться після 3 листопада.

"Якщо не трапиться чогось екстраординарного, то... 2-го у нас з вами буде погоджувальна рада, а з 3-го у нас пленарний тиждень. Я думаю, що в перші дні ми повинні перейти до розгляду бюджету на 2021 рік", – зазначив глава Верховної Ради.

За його словами, на роботу парламенту може вплинути епідеміологічна ситуація в країні.

"Але поки що не плануємо змінювати режим роботи. Будемо дивитися, будемо виходити з тієї ситуації, яка буде 2-3 листопада", – додав Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня Кабмін розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, який йому направило Міністерство фінансів.

Документ передбачає наступні показники: зростання ВВП – 4,6%, інфляція – 7,3%, середньомісячна зарплата – 13 600. У бюджеті закладено курс 29,1 грн/$.

Дефіцит бюджету складе 270 млрд гривень, так що у наступному році Україні не обійтися без кредитів. Однак в Мінфіні сказали, що залежність від позикових грошей буде меншою, ніж у 2020 році.

19 жовтня стало відомо, що "слуги народу" провалили розгляд бюджету у терміни, які передбачені законом.

"У законі дійсно до 20 жовтня ми повинні розглянути і нам дуже хотілося ті терміни, які передбачені Бюджетним кодексом, дотримуватися так само, як ми це зробили у минулому році, але в законі є кілька термінів – граничний термін для ухвалення бюджету – це 1 грудня", – прокоментував ситуацію глава фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.