Разумков сказав, чи володіє його родина мережею ломбардів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його сім'я більше не володіє ломбардним бізнесом.

На брифінгу в понеділок, 20 липня, він зазначив, що не діяв в своїх інтересах, коли на час карантину в країні дозволили роботу ломбардів.

"Цей вид бізнесу був давно. Він зовсім невеликий був. На сьогодні у моєї сім'ї його немає, ні у мене, ні у дружини. І точно, я не лобіював жодних своїх інтересів. Якщо є інші дані, можете звернутися в правоохоронні органи", – заявив політик.

За даними Центру журналістських розслідувань, Разумков був співвласником мережі ломбардів "Про100Кредіт" і політконсалтингової компанії.

У 2015 році він придбав компанію Інтерінвест ХХІ століття, яка є співзасновником ТОВ "Повне товариство Ломбард Про100Кредіт ТОВ Інтерінвест XXI століття і компанія", що володіє сімома ломбардами мережі "Ломбард Про100Кредіт".

Другим засновником "Ломбард Про100Кредіт" є компанія "Бізнесінвестгруп", яка належить дружині Дмитра Разумкова Юлії Чайці, дочки покійного мера міста Миколаєва Володимира Чайки.

Дмитро Разумков з 2015 року був співзасновником і директором "Української політконсалтингової групи", частку в якій після обрання народним депутатом також переписав на дружину. Директором компанії замість Разумкова став бухгалтер "Ломбард Про100Кредіт" Дмитро Тележинський.

Крім того, на Тележинського переписали свої частки в "Українській політконсалтинговій групі" партнери Разумкова Неллі Яковлєва та Василь Мокан, які теж стали депутатами за списком "Слуги народу".

Іншого бізнесу, крім трьох зазначених компаній, журналісти у сім'ї Разумкова не знайшли.

За даними джерел OBOZREVATEL, Кабінет міністрів міг ухвалити рішення дозволити роботу ломбардів в умовах карантину під тиском Разумкова, який особисто в цьому зацікавлений.