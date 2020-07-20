Разумков сказав, чи володіє його родина мережею ломбардів
Разумков сказав, чи володіє ломбардним бізнесом. Фото slovoidilo.ua
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його сім'я більше не володіє ломбардним бізнесом.
На брифінгу в понеділок, 20 липня, він зазначив, що не діяв в своїх інтересах, коли на час карантину в країні дозволили роботу ломбардів.
"Цей вид бізнесу був давно. Він зовсім невеликий був. На сьогодні у моєї сім'ї його немає, ні у мене, ні у дружини. І точно, я не лобіював жодних своїх інтересів. Якщо є інші дані, можете звернутися в правоохоронні органи", – заявив політик.
За даними Центру журналістських розслідувань, Разумков був співвласником мережі ломбардів "Про100Кредіт" і політконсалтингової компанії.
У 2015 році він придбав компанію Інтерінвест ХХІ століття, яка є співзасновником ТОВ "Повне товариство Ломбард Про100Кредіт ТОВ Інтерінвест XXI століття і компанія", що володіє сімома ломбардами мережі "Ломбард Про100Кредіт".
Другим засновником "Ломбард Про100Кредіт" є компанія "Бізнесінвестгруп", яка належить дружині Дмитра Разумкова Юлії Чайці, дочки покійного мера міста Миколаєва Володимира Чайки.
Дмитро Разумков з 2015 року був співзасновником і директором "Української політконсалтингової групи", частку в якій після обрання народним депутатом також переписав на дружину. Директором компанії замість Разумкова став бухгалтер "Ломбард Про100Кредіт" Дмитро Тележинський.
Крім того, на Тележинського переписали свої частки в "Українській політконсалтинговій групі" партнери Разумкова Неллі Яковлєва та Василь Мокан, які теж стали депутатами за списком "Слуги народу".
Іншого бізнесу, крім трьох зазначених компаній, журналісти у сім'ї Разумкова не знайшли.
За даними джерел OBOZREVATEL, Кабінет міністрів міг ухвалити рішення дозволити роботу ломбардів в умовах карантину під тиском Разумкова, який особисто в цьому зацікавлений.