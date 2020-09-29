Разумков прокоментував витрачання 'коронавірусних' грошей на ремонт доріг

Питання виділення коштів з урядового фонду боротьби з коронавірусом на ремонт доріг – дискусійне.

Про це в авторській програмі журналістки Христини Бондаренко Христя Talk на каналі "Редакція OBOZREVATEL " в YouTube розповів голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. "Це дискусійне питання. Дороги також пов’язані із забезпеченням медичними послугами", – зазначив він.

Разом з тим голова парламенту повідомив, що під час розгляду тематичного законопроєкту №3509 щодо відповідних змін до державного бюджету України було багато дискусій. "Хтось його підтримував, хтось – ні", – сказав Разумков.

Він додав, що сам не підтримував його. "Якщо я не помиляюсь, тоді я за цей законопроєкт не голосував", – уточнив глава Верховної Ради.

Повну версію бліцінтерв’ю з Дмитром Разумковим читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, міністр фінансів Сергій Марченко повідомив про те, що в Україні з Фонду боротьби з коронавірусом було витрачено 23 мільярди, 10 з яких використали на будівництво доріг.