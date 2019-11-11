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11 листопада • оновлено в 12:21
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Разумков назвав конкретну дату ухвалення головного фінансового документа України

1.6т Читати матеріал російською

Верховна Рада планує затвердити проєкт Державного бюджету на 2020 рік у четвер, 14 листопада.

"Парламентарі планують ухвалити проєкт закону "Про державний бюджет України" вже цього четверга", – заявив голова українського парламенту Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, до цієї дати бюджетний комітет Верховної Ради має перевірити, чи враховані всі поправки до другого читання, які вносив Кабінет міністрів.

Рада планує ухвалити головний фінансовий документ України вже 14 листопада

Рада планує ухвалити головний фінансовий документ України вже 14 листопада

Разумков назвав конкретну дату ухвалення головного фінансового документа України
Разумков назвав конкретну дату ухвалення головного фінансового документа України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Держбюджет-2020
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
бюджет Верховна Рада України
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