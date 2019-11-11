Разумков назвав конкретну дату ухвалення головного фінансового документа України

Верховна Рада планує затвердити проєкт Державного бюджету на 2020 рік у четвер, 14 листопада.

"Парламентарі планують ухвалити проєкт закону "Про державний бюджет України" вже цього четверга", – заявив голова українського парламенту Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, до цієї дати бюджетний комітет Верховної Ради має перевірити, чи враховані всі поправки до другого читання, які вносив Кабінет міністрів.

Рада планує ухвалити головний фінансовий документ України вже 14 листопада

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Офіційно Кабмін представив проєкт бюджету у вівторок, 5 листопада.

За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, бюджет вперше буде "без підвищення податків і зі скороченням дефіциту".

У документі, ухваленому Верховною Радою в першому читанні, закладено доходи на рівні 1,79 трлн гривень, а витрати – 1,17 трлн гривень.

Проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 550 гривень – до 4723 гривень.

Водночас будуть підвищені й посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою. З 1 січня наступного року вони мають зрости до 2102 гривень. Це на 181 гривню більше, ніж у 2019 році.

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