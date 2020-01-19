"Рано радіти": економіст оцінив рекордно низьку інфляцію в Україні

Рекордне уповільнення інфляції в Україні за підсумками 2019 року відбувається на тлі обвалу промисловості, що загрожує українській економіці великими проблемами.

Про це розповів в ефірі ObozTV економіст Олег Пендзин. На думку експерта, результатом може стати зростання безробіття.

Пендзин нагадав, що інфляція сповільнюється вже не перший рік: за 2019 рік вона склала 4,1%, в 2018 році 9,7%, в 2017 році 13,7%. Однак, за його словами, уповільнення інфляції не пов'язане з ростом національної економіки.

"Варто було б радіти, якби паралельно ми не знали, що за 11 місяців минулого року українська промисловість впала на 7,5%", – підкреслив він.

"Відразу виникає питання – чому ми маємо зміцнення курсу гривні? Це результат дій наших державних органів... Національний банк України має мету – низький рівень інфляції. Він використовує монетарні методи, щоб досягти цієї мети", – пояснив Пендзин.

Як зазначив економіст, в результаті ручного регулювання "ми маємо неймовірно стабільну міцну гривню".

"Чим міцніше гривня, тим дорожче наш експорт. Чим дорожче наш експорт, тим гірше ми конкуруємо на європейському ринку, тим менше заробляють експортери. Як наслідок, експортери продемонстрували падіння обсягів виробництва, збільшилася кількість безробітних. Таким чином ми виштовхуємо людей на заробітки за кордон", – заявив він.

За словами експерта, в економічній політиці країни повинна бути виважена система противаг: "З одного боку, інфляція повинна бути низькою, з іншого боку – економіка повинна розвиватися".

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, інфляція в Україні за підсумками 2019 року продемонструвала найнижчий показник за останні 6 років – 4,1%.

Нацбанк України в 2020 році має намір утримувати рівень інфляції в межах 5%.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!