Головна Новини
10 вересня • оновлено в 06:31
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Рай для корупціонерів і криміналу": в Україні рознесли ініціативу команди Зеленського

19т Читати матеріал російською

Новий законопроект №1232 про податкову амністію, який поданий народним депутатом від "Слуги народу" Данилом Гетманцевим, надає лазівки для корупціонерів і представників кримінального світу.

Про це попередив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Законопроект дозволяє дуже легко корупціонерам, кріміналу і неплатникам податків легалізувати свої доходи лише за 2,5%, і дуже добре почуватися тим, хто отримував офіційні доходи/зарплату і платив податки", – написав він.

Новини
Всім українцям перерахують зарплати: у Зеленського заявили про можливе скасування податку

Податкова амністія: законопроект команди Зеленського рознесли

Податкова амністія: законопроект команди Зеленського рознесли

Відзначається, що документ дає можливість з 1 січня по 31 березня 2020 подати спецдекларацію і вказати грошові кошти та активи, які були отримані за рахунок тіньових доходів.

При цьому в законопроекті чітко вказано, що в спеціальній декларації не вказується інформація про джерела походження або придбання об'єктів декларування, а податкова не повинна проводити перевірку цієї інформації.

Законопроект Гетманцева про податкову амністію

Законопроект Гетманцева про податкову амністію

Скріншот

Компанієць звернув увагу, що для того, щоб легалізувати тіньові кошти під 2,5%, треба тільки буде придбати ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) – зараз одні з найбільш цінних паперів по всьому світу.

"Ну а обхід корупціонерами норми про неможливість вказівки доходів і активів, придбаних під час перебування на відповідній посаді, обходиться в 5 хвилин", – підсумував він.

Законопроект Гетманцева про податкову амністію

Законопроект Гетманцева про податкову амністію

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Державної податкової служби Сергій Верланов пояснив, які цілі переслідує податкова амністія.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Податки в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Податки в Україні податкова реформа
Особи
Данило Гетманцев Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
податки
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
186
12
Смішно
8
Цікаво
72
Сумно
16
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Waix Alex
Waix Alex
Нужно подключать Сакварелидзе и Саакашвили к процессу, если у Зеленсеого кишка тонка.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Масленко Валентин
Масленко Валентин
Пындосы "нехозяева нерабов" палятся))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Масленко Валентин, петушок кукукнул
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Витман Владимир
Витман Владимир
Шо за чепуха ? Зеленский еще до выборов говорил за эту статью . А так же он сказал шо амнистия не распространяется на казнокрадов и деньги заработанные с чистого криминала . Как то наркотики , мошенничество , контрабанда и тд . Амнистия будет касаться только предпринимателей , которые тем или иным способом , уходили полностью или частично от уплаты налогов .
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel