"Рай для корупціонерів і криміналу": в Україні рознесли ініціативу команди Зеленського

Новий законопроект №1232 про податкову амністію, який поданий народним депутатом від "Слуги народу" Данилом Гетманцевим, надає лазівки для корупціонерів і представників кримінального світу.

Про це попередив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Законопроект дозволяє дуже легко корупціонерам, кріміналу і неплатникам податків легалізувати свої доходи лише за 2,5%, і дуже добре почуватися тим, хто отримував офіційні доходи/зарплату і платив податки", – написав він.

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Відзначається, що документ дає можливість з 1 січня по 31 березня 2020 подати спецдекларацію і вказати грошові кошти та активи, які були отримані за рахунок тіньових доходів.

При цьому в законопроекті чітко вказано, що в спеціальній декларації не вказується інформація про джерела походження або придбання об'єктів декларування, а податкова не повинна проводити перевірку цієї інформації.

Законопроект Гетманцева про податкову амністію Скріншот

Компанієць звернув увагу, що для того, щоб легалізувати тіньові кошти під 2,5%, треба тільки буде придбати ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) – зараз одні з найбільш цінних паперів по всьому світу.

"Ну а обхід корупціонерами норми про неможливість вказівки доходів і активів, придбаних під час перебування на відповідній посаді, обходиться в 5 хвилин", – підсумував він.

Законопроект Гетманцева про податкову амністію Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Державної податкової служби Сергій Верланов пояснив, які цілі переслідує податкова амністія.

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