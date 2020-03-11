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11 березня • оновлено в 11:06
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У ПриватБанку почали блокувати рахунки українців через порушення ПДР: кого зачепить

10.9т
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В Україні виконавча служба почала блокувати рахунки користувачів ПриватБанку через штрафи за ПДР. З листопада минулого року процес пришвидшили завдяки автоматизації, розблокування тепер триває значно менше часу.

Під час спроби довідатися подробиці арешту клієнтів відсилають до виконавчої служби. Дізнатися в операторів ні суму штрафу, ні в якій справі було накладено арешт – не можна, пише UBR.

Користувачі отримують таке повідомлення:

У ПриватБанку почали блокувати рахунки українців: кого зачепить

Проаналізувавши бази боржників Мін'юсту, можна дійти висновку, що арешт було ініційовано департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). У складі цього підрозділу числиться й муніципальна паркувальна інспекція.

Як правило, штраф за неправильне паркування складає 510 грн, якщо автомобіль не створює перешкоди й небезпеки для руху – 255 грн.

У такий спосіб через невеликий, по суті, штраф, клієнт банку залишається взагалі без доступу до всіх своїх коштів на рахунку. Переказати їх або оплатити якісь послуги також неможливо.

У ПриватБанку почали блокувати рахунки українців: кого зачепить

В разі врегулювання питання з виконавцями арешт обіцяють зняти протягом 1-3 днів.

У пресслужбі ПриватБанку сайту OBOZREVATEL підтвердили, що до блокування рахунків вони не мають жодного стосунку, лише підкоряються розпорядженням виконавчої служби.

"Подібна практика існувала завжди. З листопада минулого року цей процес вдалося прискорити завдяки автоматизації. Тепер клієнти, які оплатили штраф, значно швидше отримують доступ до своїх рахунків", - повідомили у фінустанові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські банки можуть почати блокувати рахунки своїх клієнтів – в рамках виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованостей.

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Тема
Банківська система
Місце
Україна
Теги
банк штрафы ПриватБанк
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