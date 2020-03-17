Мер міста Кам'янське Андрій Бєлоусов закликав Верховну Раду внести зміни в закон №3220 в частині скасування сплати податку на землю.

Відеозвернення він опублікував на сторінці в Facebook, обурившись тим, що бізнес звільнили від сплати податків на землю, який "на 100% зараховується до місцевих бюджетів".

"Я розумію, коли звільняється від сплати податку на землю дрібний і середній бізнес... Але не розумію, чому звільняються великі промислові підприємства, які зараз продовжують працювати і реалізовувати свою продукцію. Тільки по місту Кам'янське за два місяці ось цих канікул ми недоотримаємо 100 мільйонів гривень", – сказав Білоусов.

За його словами, кошти, які залишаться в бюджеті, "не дозволять нам навіть в повному обсязі виплачувати зарплату нашим бюджетникам".

"Я хотів би попросити депутатів внести зміни в цей закон і для підприємств, які продовжують працювати, щоб вони не звільнялися від сплати податків на землю. Це повністю оголює місцеві бюджети, ми не зможемо нічого виконувати і виплачувати зарплату нашим працівникам бюджетних установ", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дірку в бюджеті в розмірі 16 млрд грн за 2020 року планують покривати за рахунок боротьби з недобросовісними платниками податків. У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

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