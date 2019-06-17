Радника Зеленського звинуватили в лобізмі на ринку електроенергії: в чому справа

Радника президента Укрїни Володимира Зеленського Андрія Геруса звинуватили в тому, що він займається лобізмом, бажаючи продовжити повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, і призупинити запуск ринку електроенергії.

Із такою думкою виступив в ефірі програми "Комментарии" політолог Кирило Сазонов. (Щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Так, за його словами, з 1 липня в Україні повинен почати діяти ринок електроенергії відповідно до закону, ухваленого в 2017 році за погодженням з ЄС і ЄБРР.

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Андрій Герус Цензор.НЕТ

"Закон відповідає всім європейським нормам, а зокрема Третьому енергетичному пакету. Якщо ринок дійсно запрацює, то всі формули, зокрема "Роттердам+", а також ручне регулювання і думка керівників із НКРЕКП стануть неважливими", – пояснив він.

Кирило Сазонов Скріншот з відео

"Але є дуже потужне лобі в промисловості, яке в будь-який спосіб хоче продовжити повноваження НКРЕКП. І саме радника Зеленського Андрія Геруса я вважаю представником цього лобі. Адже не секрет, що найбільші витрати несуть ті, у кого вартість електроенергії у виробленні продукції є високою. Зокрема це ті ж феросплави Ігоря Коломойського, де електроенергія становить 50% вартості", – заявив Сазонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Конституційний суд визнав неконституційними низку положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг".

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