Радник Зеленського про бюджет-2021: не настільки хороший, як хотілося б

Радник президента України, економіст Олег Устенко заявив, що проєкт державного бюджету на 2021 рік не настільки хороший, як хотілося б.

"Я вважаю, що це непоганий документ у нинішніх умовах. Він не настільки поганий, як намагається дехто зобразити, але він і не настільки хороший, як хотілося б", – повідомив радник Володимира Зеленського в інтерв'ю "Гордону".

За його словами, проєкт бюджету відповідає нинішнім економічним обставинам.

"Цей бюджет абсолютно типовий для посткризового року. У ньому немає чогось особливого, що робило б його проривним або провальним. Так, у ньому великий дефіцит на рівні 6% ВВП. Це залишається предметом обговорення всередині парламенту, тому що забаганки українських депутатів високі", – заявив Устенко.

Радник президента України додав, що в нинішній ситуації міністру фінансів Сергію Марченку доводиться несолодко.

"У Мінфіну складна ситуація: з одного боку, є велика кількість констант (наприклад, витрати на безпеку і оборону, на медицину, фінансування дефіциту Пенсійного фонду – все це неможливо змінювати в принципі), з іншого – у них є нові ввідні, пов'язані зі збільшенням мінімальної заробітної плати", – зазначив Устенко.

"Виходить, що витратна частина держбюджету ніби як і може обговорюватися, але тільки в сенсі перерозподілу. Грубо кажучи, того, що ти перекладаєш з однієї кишені в іншу. Водночас загальний обсяг коштів, який є, вже визначено", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня Кабмін розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, який йому подало Міністерство фінансів.

Документ передбачає такі показники: зростання ВВП – 4,6%, інфляція – 7,3%, середньомісячна зарплата – 13 600 грн. У бюджеті закладено курс 29,1 грн/$.

Дефіцит бюджету складе 270 млрд гривень, тож наступного року Україні не обійтися без кредитів. Однак у Мінфіні сказали, що залежність від позикових грошей буде меншою, ніж у 2020 році.