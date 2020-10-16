Радник Зеленського пояснив суть ідеї щодо Донбасу

В Офісі президента вже давно почали розглядати варіанти створення вільної економічної зони на підконтрольних територіях Донбасу.

Про це повідомив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в коментарі "Інтерфакс-Україна". Він уточнив, що мова йде також про окуповані території, які повинні будуть знову реінтегруватися.

"Ця ідея досить давно обговорюється в ОП. До речі, вона обговорювалася і для "континентальної" території Донбасу, яка контролюється Україною, і для тієї частини, яка зараз непідконтрольна нам, але повинна буде знову реінтегруватися в Україну. Судячи з цього завдання, йшло постійне напрацювання можливих рішень", – пояснив Устенко.

Устенко підкреслив, що підконтрольна частина Донбасу також потребує додаткового розвитку, який вимагав би додаткового фінансування з бюджету. За попередніми оцінками, реінтеграція Донбасу може вимагати близько $10 млрд.

"Частину держвитрат доведеться переорієнтувати на ту територію, коли настане мир. Причому мир – це категорія не економічна. Але якщо ти повинен витрачати гроші на ту територію, де немає державних фінансів, важлива роль приватного сектора. А індустрії там зруйновані, зруйнована інфраструктура, і навіть довіру інвесторів зруйновано. Потрібно якимось чином перетягнути інвесторів на ту територію, давати якісь стимули, щоб інвестування туди було більш ніж цікавим", – пояснив Устенко.

Як один із стимулів в ОП розглядалася СЕЗ.

Пояснюючи причину винесення цього питання для всеукраїнського опитування, Устенко вказав на політичну ситуацію в країні: "Всі економічні питання в Україні, особливо зараз, на піку політичного циклу, піднімаються на прапори різних політичних сил і використовуються як гасла. Але необхідна консолідована думка. Якщо ми наважуємося на СЕЗ, то всі повинні розуміти, що так, там потрібен пільговий режим. Що ці території потрібно відновлювати, і у нас недостатньо коштів".

При цьому експерт не виключає ризики, які може спричинити таке рішення, однак нинішні ризики у вигляді контрабандних потоків також високі, на думку Устенка.

"Малий бізнес на Донбасі буде перебувати на абсолютному голодному пайку – немає заощаджень, інфраструктури, але є бажання до відновлення. Йому потрібні ці умови, в першу чергу", – підкреслює радник президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, другим питанням для загального опитування в день виборів 25 жовтня буде: чи підтримуєте Ви створення на Донбасі вільної економічної зони?

У прес-службі Офісу президента пояснили, що створення на вільної частини Донбасу спеціальних економічних умов істотно вплине на темпи і концепції ефективної реінтеграції. За умови підтримки цього українцями.

Згодом керівник делегації України в ТКГ Леонід Кравчук пояснив, у чому суть питання Зеленського.

Експерти ж вважають, що ідея президента з Донбасом не спрацює.