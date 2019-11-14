Рада ухвалила бюджет на 2020 рік: скільки і куди заплатимо

Верховна Рада більшістю голосів затвердила бюджет країни на 2020 рік. "За" проголосувало 280 депутатів (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскрольте до кінця сторінки). У головному фінансовому документі країни детально зазначено, скільки отримає кожне міністерство.
OBOZREVATEL з'ясував, скільки коштів виділять і куди:
Рада ухвалила бюджет-2020
Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1,093 трлн грн. Видатки – 1,195 трлн гривень (зросли на 67,5 млрд грн у порівнянні з 2019 роком).
На обслуговування держборгу закладено 141,5 млрд грн.
На розвиток дорожньої інфраструктури закладено 73,7 млрд грн, що на 37% більше, ніж у минулому році.
Фінансування Пенсійного фонду з державного бюджету становитиме 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для самотніх пенсіонерів).
Кошти на виплати субсидій заплановані у бюджеті – 48 млрд грн.
На освіту планується виділити 145,1 млрд грн, що на 12,7% більше за торішній показник бюджету.
Загальні видатки на охорону здоров'я становлять 113,3 млрд грн, що на 15,1 млрд більше, ніж було закладено у бюджеті на 2019 рік.
На охорону і безпеку наступного року буде витрачено 245,8 млрд грн (на 16 відсотків більше, ніж у 2019 році), з них Міноборони отримає 130 млрд грн, а МВС 93 млрд.
Витрати на розвиток культури та інформаційну сферу становлять 9,2 млрд грн.
Результати поіменного голосування:
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 14 листопада 280 голосами ухвалила у другому читанні і в цілому бюджет України на 2020 рік. Це стало рекордно швидким голосуванням. Депутати не розглядали правки до самого документу.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Держбюджет-2020" на сайті "OBOZREVATEL".