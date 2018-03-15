Гонтарева звільнена: Рада обрала нового главу НБУ

Верховна Рада проголосувала за звільнення Валерії Гонтаревої з поста глави Національного банку України.

Відповідне рішення на засіданні в четвер, 15 березня, підтримали 342 народних депутата, свідчить офіційний сайт парламенту.

Гонтарева також прийшла в Раду, щоб відзвітувати про свою діяльність на посаді глави НБУ.

"Я прийшла в НБУ для проведення реформ. Тому, коли всі реформи, яких негайно вимагала українська економіка і банківський сектор, були зроблені, я вважаю свою місію повністю виконаною", - заявила вона з трибуни парламенту.

За словами чиновниці, за час керівництва Нацбанком їй вдалося забезпечити макрофінансову стабільність, очистити банківську систему від неплатоспроможних фінустанов, а також провести повну трансформацію НБУ.

Також Рада призначила на посаду голови НБУ Якова Смолія, який був виконуючим обов'язки глави регулятора.

За проект відповідної постанови проголосували 247 депутатів.

"Я принципово підтверджую курс реформ. Наша мета незмінна: збереження цінової фінансової стабільності, сприяння економічному зростанню, інтеграція української фінансової системи в європейську", - заявив він, виступаючи з трибуни парламенту.

Нагадаємо, в квітні 2017 року Гонтарева оголосила про відставку. Вона пішла в неоплачувану відпустку в кінці літа. 12 квітня з'явилася інформація, що пост керівника Нацбанку займе або глава правління Райффайзен Банк Аваль Володимир Лавренчук, або Смолій.

З 11 травня обов'язки глави НБУ виконує перший заступник голови регулятора Смолій.

Президент України Петро Порошенко також пропонував кандидатуру Смолія як нового главу НБУ.

Як повідомляв "Обозреватель", Смолій заявляв, що основним його завданням буде формування стабільної фінансової системи.