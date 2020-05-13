Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №2166, який передбачає можливість для підприємців не платити податки за місяці, в яких вони не отримували прибуток.

За відповідне рішення проголосував 321 депутат (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскролльте до кінця сторінки).

Закон удосконалює норми законодавства щодо нарахування та сплати ЄСВ особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Головне з документа – фізособам-підприємцям скасували зобов'язання (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності) платити мінімальний розмір ЄСВ за місяці, в яких вони не отримали прибутку.

Зокрема, перелік осіб, звільнених від сплати ЄСВ, доповнили особами, які ведуть незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю. Вони зможуть бути платниками ЄСВ лише за умови добровільної участі.

Також від сплати ЄСВ за себе звільнять осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність – за умови постановки їх на облік як фізосіб-підприємців та здійснення ними одного виду діяльності одночасно як ФОП.

Також від сплати податку звільнили осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці зобов'язані до 1 червня заповнити декларації та сплатити податок за перший квартал. Йдеться про тих платників податків, хто отримує додатковий прибуток.