Створення комісії з розслідування корупції: Рада розширила часові проміжки

Верховна Рада розширила терміни розслідування фактів корупції Тимчасовою слідчою комісією, яка вивчить оприлюднені в ЗМІ факти про дії чиновників, які призвели до втрат держбюджету.

Парламент ухвалив постанову №0034 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України" про утворення Тимчасової слідчої комісії.

За проголосувало 352 нардепи, серед них 231 голос дала президентська фракція "Слуга народу".

Постанова розширює проміжок часу, який буде досліджувати Тимчасова слідча комісія – він буде охоплювати період з 1 січня 2019, а не з вересня 2019 року, щоб проаналізувати весь 2019 рік.

Крім того, постанова вводить до складу ТСК члена фракції "Слуга народу" Мар'яна Заблоцького.

"Основним завданням Тимчасової слідчої комісії були визначені розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України, які призвели до недоотримання доходів Державного бюджету України в особливо великих розмірах, в період з вересня 2019 по теперішній час", – сказано в пояснювальній записці до документу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада на позачерговому засіданні 24 квітня створила тимчасову слідчу комісію з розслідування можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади.