Рада зробила крок до погашення заборгованості на ринку електроенергії

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії".

"За" проголосувало 248 народних депутатів. З них 202 голоси дали члени президентської фракції "Слуга народу" (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскролльте до кінця сторінки).

Законопроєкт №2390 врегульовує особливості оподаткування операцій, пов’язаних з процедурою погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії.

Автором документу став нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук.

В пояснювальній записці сказано, що закон створить умови для погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії. Зокрема він допоможе остаточно перейти до конкурентної моделі ринку електроенергії та створить умови для забезпечення сталих розрахунків на новому ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня запустили конкурентний ринок електричної енергії. Головний результат – учасники ринку вступили в конкуренцію за споживача і біржові ціни на "струм" опустилися нижче межі, встановленої НКРЕКП.

У квітні глава Міністерства енергетики та охорони навколишнього середовища Ольга Буславець назвала першочергові проблеми на ринку електроенергії.

За словами міністра, борги на ринку досягли 50 млрд грн станом на травень.