Рада зробила крок до ліквідації боргів на ринку електроенергії

Верховна Рада прийняла законопроект № 2386 про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електроенергії за основу.

Рішення було прийнято на позачерговому засіданні парламенту у четвер, 30 квітня. Його підтримали 245 народних депутатів, з них 208 голосів дала фракція "Слуги народу". Законопроєкт допрацюють і відправлять на друге читання.

Законопроєкт передбачає докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" і збільшення статутного капіталу компаній за рахунок емісії облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму заборгованості, що підлягає погашенню "Енергоринком".

Електроенергія в Україні

Згідно з пояснювальною запискою до проекту закону, кредиторська заборгованість підприємства станом на 31 серпня становила 28,1 млрд грн. При цьому, за даними "Енергоатома", заборгованість "Енергоринку" перед генкомпанією до кінця 2019 року залишалася на рівні близько 11,7 млрд грн (42% загальної суми кредиторської заборгованості).

Відповідно до законопроекту, після збільшення капіталу "Енергоатому" і "Укргідроенерго" кредиторська заборгованість "Енергоринку" буде списана на відповідну суму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спровокований кризою на енергоринку дефіцит коштів у компанії НАЕК "Енергоатом" може призвести до зупинки ядерних блоків.