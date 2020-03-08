Квапливе ухвалення Верховною Радою законопроекту №2500 загрожує обернутися колапсом в системі електронного декларування.

Про це попередила адвокатка Регіна Гусейнова в ефірі ObozTV. Вона пояснила, що за 25 днів до останнього терміну подачі електронної декларації (1 квітня 2020 року) депутати фактично повернули старі вимоги до декларування доходів.

Гусейнова нагадала, що подача декларацій триває з 1 січня по 1 квітня 2020 року. При цьому з 1 січня 2020 року набули чинності попередні зміни, ухвалені ВР.

"І тут Верховна Рада раптово, в розпал деклараційного сезону, "розродилася", що потрібно заповнювати декларацію згідно із законом 2019 року. Але технічно це зробити сьогодні неможливо. Тому що в декларації змінилися цілі розділи, з'явилися нові. Ця нещасна система електронного декларування вже й так дихає на ладан", – зазначила вона.

"Мені дуже шкода суб'єктів декларування, які ледве-ледве два місяці тому вивчили нові положення, а тепер раптом ухвалили новий законопроект... Фактично, цей документ скасовує правки, які набули чинності з 1 січня", – уточнила юристка.

Втім, звернула вона увагу, президент ще не підписав законопроект №2500; коли і в якому вигляді він набуде чинності – поки невідомо.

На думку Гусейнової, якщо закон запрацює в тому вигляді, в якому був ухвалений Радою, може виникнути чисто технічний колапс.

"Якщо ти не виконуєш вимоги (в електронній системі декларування. – Ред.), система сама не пропускає на наступний крок. Тобто їм потрібно буде змінювати електронну систему, яка і так дихає на ладан, цілі розділи зникають при заповненні", – наголосила вона.

Крім того, спрогнозувала адвокатка, багато суб'єктів декларування тепер чекатимуть на підписання закону президентом і "тягнутимуть до останнього" з подачею декларації.

"І всі вони будуть подавати декларації в один період. Ви уявляєте, який колапс буде? Система просто впаде", – попередила Гусейнова.

"Я не хвилююся за вищих посадових осіб, тому що у них є гроші на хороших адвокатів. Я хвилююся за звичайного, наприклад, секретаря сільради. Або держслужбовця категорії В. На людину потім можуть скласти протокол, людині це може вартувати кар'єри і подальшої долі", – констатувала вона.

електронні декларації sud.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за проект №2500 (внесення змін до низки законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням Закону України "Про запобігання корупції") Верховна Рада проголосувала пізно увечері 4 березня, після гучної відставки Кабміну Олексія Гончарука і призначення нового уряду.

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