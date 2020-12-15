"Слуги народу" спровокували правову колізію з бюджетом: що наухвалювали

Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу-2021, чим призвела до правової колізії з акцизами на паливо для місцевих бюджетів.

"За" законопроєкт №4100-Д "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" проголосувало 311 нардепів, з них 231 голос дали члени президентської фракції монобільшості "Слуга народу" (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскролльте до кінця сторінки).

Одна правка передбачає збереження 13,44% акцизу на паливо в загальних фондах бюджетів місцевого самоврядування на 1 рік, як тимчасовий захід, а друга – на постійній основі. При цьому друга правка не забирає це з доходів Держбюджету.

Без цього закону парламент не може прийняти держбюджет на 2021.

Зокрема, парламент підтримав правку нардепа від "Голосу" Галини Васильченко про повернення місцевому самоврядуванню частки від акцизу на паливо.

Норма передбачає, що у 2021 році 13,44% акцизного податку з українського і імпортного палива зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично.

"Встановити, що у 2021 році, як виняток з положень пунктів 1 і 2 частини третьої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з вироблених в Україні повного і 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України повного гаразд , визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично", – йдеться в тексті поправки.

Водночас, інша правка передбачає доходи від акцизу в загальному фонді держбюджету. Таким чином зараз в Раді оголошено перерву. За цей час фінансовий комітет буде готувати зміни до бюджету і технічні правки до Бюджетного Кодексу.

"Під час голосування Бюджетного Кодексу 4100-д була проголосована низка правок щодо місцевих акцизів. Вийшла невелика правова колізія.

2) Також ці правки вплинули на баланс усього бюджету 2021 року. На ті ж субвенції областям.

3) У ці хвилини засідає бюджетний Комітет і намагається знайти вихід, як тепер збалансувати бюджет.

4) Також мабуть доведеться ще раз повернутися до голосування за Бюджетний Кодекс", – пояснив у своєму телеграм-каналі нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Також Рада підтримала поправку про перерозподіл 40% коштів, які надходять з Дорожнього фонду в обласні бюджети, на будівництво доріг комунального та місцевого значення. За відповідну поправку проголосували 236 народних депутатів при необхідних 226 голосах.

"35% Дорожнього фонду йде на місця, в області. Ми пропонуємо 40% цих коштів, які будуть надходити в області, на місця, направляти виключно на будівництво доріг комунального та місцевого значення. Раніше цієї норми не було", – пояснив в ході розгляду законопроекту член комітету з питань бюджету Юрій Кузбіт.

Що ще передбачає документ

Законопроєкт, зокрема, визначає особливості надання держгарантій і управління державними цінними паперами. У порівнянні з редакцією до першого читання комітет підтримав виключення норми про право Мінфіну проводити операції з цінними паперами понад вказаний держбюджетом обсяг.

Серед іншого законопроект також дозволяє Казначейству залучати кошти Єдиного казначейського рахунку (ЄКР) для покриття тимчасових касових розривів загального фонду держбюджету.

Передбачається, що не шляхом законодавчого унормування, а в окремих рішеннях уряду будуть визначатися питання, що стосуються надходжень і витрат бюджету, державного боргу, державних цінних паперів.

Крім цього, передбачено надати право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону, якщо орендар збирається надавати послуги з метою боротьби та протидії поширенню коронавірусу.

Що передбачає бюджет на 2021 рік

Основні показники, які стосуються українців:

ціни виростуть до 7,3%;

долар подорожчає до 29,1 грн/$;

мінімалка збільшиться до 6500 грн;

пенсія збільшиться до 1934 грн.

Законопроєкт до другого читання затвердили на Кабміні 26 листопада. За документ проголосували майже одноголосно. Єдиний, хто утримався, – глава МОЗ Максим Степанов. З бюджету викреслили підвищення зарплат лікарям, тому чиновник виступив проти.

Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада 275 голосами ухвалила законопроєкт про бюджет країни в першому читанні. Більшість з тих, хто підтримав законопроект – "слуги народу" (209 голосів). При цьому ОТЗЖ, "Європейська солідарність" і "Голос" документ не підтримали.

Про те, чого чекати від бюджету України на 2021 рік, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.