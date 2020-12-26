Рада замовила Toyota Camry на 12 млн грн: топ найдорожчих закупівель авто в Україні

В Україні наймасштабнішу закупівлю автомобілів за державні кошти за підсумками 2020 року здійснило Управління справами апарату Верховної Ради. Для народних депутатів придбали 14 Toyota Camry на 12,5 млн гривень.

Передбачено два варіанти комплектації авто: Comfort вартістю 895 тисяч і Elegance – по 896 тисяч гривень. Про це повідомляє "Слово і Діло".

Три Toyota Camry на 2,7 млн гривень придбало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Легкові автомобілі придбані для секретаря міністерства і заступників керівника центрального органу виконавчої влади.

Крім того, в Державному бюро розслідувань закупили два Land Cruiser 150 Prado за 2,1 млн гривень. Toyota Land Cruiser через державні закупівлі придбали і "Надра України". Вартість іномарки – 1,2 млн гривень.

У Службі автомобільних доріг у Дніпропетровській області та Запорізькому машинобудівному конструкторському бюро "Прогрес" придбали по одній Toyota Highlander – авто обійшлися бюджету в 1,6 млн кожна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді в Україні розгорівся скандал довкола закупівлі "Укравтодором" декількох позашляховиків. Компанія збиралася витратити 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota – Land Cruiser Prado і Highlander.

У тендері на закупівлю Toyota Land Cruiser Prado замовник прописав, що авто повинно мати 4-літровий двигун, шкіряний салон, кермо з декоративними вставками, ілюмінацію інтер’єру, клімат- та круїз-контролі, аудіосистему Toyota Touch 2, інтелектуальні засоби безпеки. На позашляховик "Укравтодор" повинен був витратити 1,8 млн грн.

Згодом, Служба автомобільних доріг у Запорізькій області за результатами тендеру замовила у ТОВ "Техноцентр "Навігатор" два позашляховики на загальну суму 2,38 млн гривень.

Йшлося про позашляховик Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектації Premium 2020 випуску.

Після розголосу у суспільстві Голова "Укравтодору" Олександр Кубраков повідомив, що тендер на автомобіль Toyota Land Cruiser Prado скасовано. Одночасно із цим були ініційовані додаткові перевірки аналогічних закупівель.