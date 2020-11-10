Рада закупила у росіянки Toyota на 12 млн грн

Автобаза Управління справами апарату Верховної Ради уклала з ТОВ "Артсіті" угоду на придбання 14 автомобілів Toyota Camry за 12,5 млн гривень.

Харківська фірма є офіційним дилером Toyota і через "Укр-Фін-Груп" її власниками вказані Діана Дунаєва та росіянка Лариса Атапіна. Про це повідомляють "Наші гроші".

Придбано десять Toyota Camry чорного кольору в комплектації "комфорт" по 895 тис. гривень, та чотири – в комплектації "елеганс" по 896 тис.гривень.

Машини мають бути з підігрівом передніх сидінь, датчиками паркування спереду та позаду та камерою заднього виду, клімат-контролем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національний банк України замовив позашляховик Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge за 2,4 млн гривень. Тендер на поставку авто виграв "Автосаміт на Столичному".