Рада заборонила забирати житло за борги за іпотекою

Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила закон №3640, яким до 21 квітня 2021 року заборонила забирати іпотечне житло, придбане на валютні кредити.

Парламент підтримав поправки, що раніше були подані президентом Володимиром Зеленським. Рішення про це на засіданні у середу, 16 вересня, підтримали 297 депутатів. З них 214 голосів дала фракція "Слуга народу".

Як голосували:

"Слуга народу" – 214;

ОПЗЖ – 27;

"Європейська солідарність" – 20;

"Батьківщина" – 3;

"За майбутнє" – 9;

"Голос" – 0;

"Довіра" – 15;

позафракційні депутати – 9.

Дія мораторію спливала 21 жовтня 2020 року. Депутати спочатку пропонували подовжити мораторій більш ніж на рік – до 1 січня 2022 року. Але Зеленський запропонував подовжити мораторій на пів року – до 21 квітня 2021 року.

"Президентом України запропоновано: 1) відтермінувати втрату чинності Законом України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" до 21 квітня 2021 року (18 місяців з дня набрання чинності Кодексом України з процедур банкрутства)", – йдеться у висновку комітету ВР з питань фінансової, податкової і митної політики.

Як пояснили скорочення терміну

Депутатка Ніна Южаніна (фракція "Європейська солідарність") вказала, що закон скорочує мораторій з 1 року до 6 місяців. "Що ви збираєтеся зробити за 6 місяців, щоб захистити громадян? Чи вистачить у вас можливостей через 6 місяців захистити громадян?", – сказала Южаніна.

За словами голови фінансового комітету Данила Гетманцева, цей закон – компроміс між інтересами громадян і банків.

Проти закону виступали в НБУ

Уперше мораторій ухвалили ще в 2014-му, після різкого стрибка курсу долара, внаслідок якого борги українців у гривневому еквіваленті зросли в кілька разів.

Чинний мораторій закінчується в жовтні 2020 року. Нацбанк звертався в Раду з проханням не голосувати за чергове продовження, оскільки це призведе до того, що банки не зможуть повернути роздані кредити під купівлю нерухомості на загальну суму приблизно 29 млрд грн.

Крім того, в жовтні 2019 року запрацював новий кодекс про банкрутство, що передбачає механізм реструктуризації боргу іпотечних позичальників, який запрацює сповна, лише якщо буде скасовано мораторій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Рада продовжила заборону забирати іпотечне житло, якщо кредит був оформлений у валюті.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада "дотисне" банки, щоб вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка за іпотекою вже найближчим часом знизиться до 10%.

Продовження мораторію на стягнення заборгованості за валютними кредитами – одна з причин, чому українські банки не поспішають знижувати ставку за іпотекою до 10%.

12 серпня Зеленський наклав вето на Закон №3640, який продовжував заборону забирати іпотечне житло, якщо кредит було оформлено у валюті.

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