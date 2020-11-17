"Ганебне голосування": Рада вдруге провалила відтермінування обов'язкових РРО

Монобільшість Верховної Ради провалила законопроєкт №4313-Д, який передбачає відстрочку на 1 рік обов'язкового використання РРО для фізосіб-підприємців.

Документ був в терміновому порядку зареєстрований в Раді після масштабних протестів, які відбулися під стінами Ради 3 листопада. З першої спроби його ухвалити також не вдалося – не вистачило голосів нардепів. Пізніше документ був доопрацьований і повторно поданий в зал, але депутати знову його провалили.

"За" відповідний законопроект проголосували 17 народних депутатів при необхідних 225. Трансляція засідання доступна на YouTube каналі Ради.

Рада провалила відстрочку РРО

Як голосували нардепи за законопроєкт

"Я не розумію, колеги, навіщо було вносити на голосування цей документ? Таке ганебне голосування", – зазначила заступник спікера Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Рада провалила закон про РРО для ФОПів. Проти проголосували всі фракції. Це означає, що аналогічний проєкт не можна буде винести протягом поточної сесії. Це означає, що ФОПи можуть повертатися до своїх робочих місць і встановлювати РРО", – написала у своєму телеграм-каналі нардеп "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Нардепи повторно провалили законопроєкт про відстрочку РРО Телеграм-канал Василевської-Смаглюк

Що передбачав документ:

Перенесення терміну обов'язкового використання РРО на 01.01.2022 р. для платників єдиного податку 2 – 4 груп, крім ризикових сфер, які зобов'язані застосовувати РРО з 01.01.2021;

Збільшення розміру площі, яку можуть надавати в оренду платники єдиного податку (для житлової до 400 кв. м. для нежитлової до 900 кв. м.);

Звільнення від застосування РРО платників єдиного податку 2 групи, за критерієм місця діяльності і розміру площі торгового об'єкту (40 кв. м. в місті, 60 кв. м. в селах при продажу в неспеціалізованих магазинах, продажу продуктів харчування, товарів культурного призначення, насіння, добрив, квітів, кормів, сувенірів, послуг перукарень і салонів краси, послуг надання тимчасового проживання (виняток до 400 кв. м.);

Звільнення від відповідальності для платників єдиного податку при застосуванні РРО без використання режиму попереднього програмування;

Збільшення до двох розмірів МЗП різниці суми залишку готівки в касі для незастосування штрафу;

Звільнення від штрафів за не створення і не збереження інформації на контрольній стрічці і за неподання податкової звітності, пов'язаної із застосуванням програмного РРО;

Спеціальну підтримку, грошову допомогу, підприємцям, які звільнені від застосування РРО з 01.01.2021 (платники 2 – 4 груп не ризикових сфер), але почнуть використовувати РРО протягом 2021 року, в формі компенсації частини сплаченого єдиного податку.

Що передувало

У вівторок, 3 листопада, понад 1000 фізичних осіб-підприємців вийшли під Верховну Раду на акцію протесту.

Під гаслом "Детінізація – це цивілізація!" представники легального малого бізнесу вимагали від народних депутатів запобігти ухваленню двох законопроєктів про повернення всім без винятку ФЛПам права працювати без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

В іншому випадку, на думку підприємців, депутати підтримають корупціонерів і "тіньовиків", які завдають Україні найбільшої шкоди – фінансової і репутаційної.

З 1 січня 2021 року в Україні набуде чинності низка законодавчо-нормативних актів про використання певних категорій підприємців РРО. Законодавчі новації, ініційовані главою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, пройшли публічні обговорення і були підтримані профільними асоціаціями малого бізнесу.

Вийти на мітинг людей змусила інформація про намір зацікавлених бізнес-груп провести через парламентське лобі два законопроєкти – №3853-1 і №3853-2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада в Києві біля Верховної Ради України зібрався масовий мітинг власників автомобілів на європейській реєстрації та ФОП.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вислухав представників ФОП і їхні вимоги, але з представниками "Автоєвросили" спілкуватися не захотів.

"Думаю, податкова повинна розібратися, якось спростити це для людей... Ми повинні зробити так, щоб великі рітейлери змогли відмовитися від ФОП", – заявив Корнієнко.

Згодом Разумков повідомив, що Верховна Рада України перенесе на рік рішення про обов'язкове використання касових апаратів.

Але Верховна Рада 4 листопада провалила законопроєкт – не вистачило голосів.

У Києві 16 листопада підприємці вийшли на "податковий майдан". Вони вимагали не вводити карантинні обмеження для малого бізнесу і ухвалити законопроєкти для спрощеної системи оподаткування.