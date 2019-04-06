Рада "влаштувала" амністію для "чорних" лісорубів в Україні: що відомо

Народні депутати України допустили помилку в законі про посилення відповідальності за незаконну вирубку лісу.

Це стало причиною того, що вже 31 кримінальну справу закрили в Україні з початку 2019 року. Про це повідомили активісти і народні депутати під час прес-конференції в "Українському кризовому медіа-центрі", передає "Громадське".

Уся проблема в тому, що в прийнятому Радою законі міститься норма, згідно з якою, кримінальну відповідальність за незаконну вирубку лісу передбачають тільки в разі заподіяння істотної шкоди навколишньому середовищу, становить 2000 неоподатковуваних мінімумів (1,92 млн грн, або $71 тис.).

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"При цьому помилково або навмисне не врахували, що в кримінальному законодавстві неоподатковуваний мінімум складе не 17 грн ($ 0,63), а 960 грн ($ 35,5). Як наслідок, зараз декриміналізовані всі незаконні вирубки, де нанесений збиток становить менше 2 млн грн ($ 74 тис.)", – йдеться в заяві активістів.

Вони почали бити на сполох, тому що, за їхніми прогнозами, у подальшому кількість закритих кримінальних справ буде тільки рости.

"Недосконале рішення парламенту, яке мало на меті підвищити відповідальність за незаконну вирубку та контрабанду лісу, призвело до своєрідної амністії для "чорних" лісорубів. У поточних умовах за шкоду менш ніж на 2 млн грн ($74 тис.) Передбачається тільки адміністративний штраф. Потрібно терміново знайти технічне рішення проблеми", – заявив народний депутат України Остап Єднак.

Активісти пропонують вирішити цю проблему, прийнявши уточнюючі закони про визначення розміру істотної шкоди навколишньому середовищу. Також там пропонують збільшити адміністративний штраф за першу вирубку не менше ніж у 10 разів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських Карпатах набрала загрозливих масштабів незаконна вирубка лісів, що завдає величезної шкоди унікальній природі та економіці регіону.

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