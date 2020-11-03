Рада вирішила підтримати українців, які втратили роботу через коронакризу

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №3692, основне завдання якого – підтримка безробітних і роботодавців, які постраждали через коронакризу.

У другому читанні та загалом документ підтримали 295 депутатів. Про це свідчить офіційний сайт Верховної Ради.

У пояснювальній записці зазначається, що мета законопроєкту – підтримати безробітних українців у період дії карантину. Кошти із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України будуть спрямовані на фінансування утримання установ державної служби зайнятості, допомоги з безробіття, допомоги з часткового безробіття та допомоги на поховання.

Також документ розблоковує витрати на інформаційно-аналітичну систему ДСЗ, яка забезпечує діяльність і виплати за рахунок коштів соцстраху. Вони були призупинені 15 квітня під час внесення змін до бюджету.

"Кількість безробітних у нас зросла на 81%. Ми призупинили фінансування активних програм. Законопроєктом пропонується розблокування їх фінансування, а також для того, щоб розблокувати працевлаштування", – повідомляла глава комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова (фракція "Слуга народу").

Законопроєкт також передбачає одноразову виплату допомоги, щоб безробітні могли розпочати підприємницьку діяльність й оплату послуг, що сприяють працевлаштуванню.

До кінця року на вказані цілі може бути витрачено 322 млн грн. Зокрема, на:

організацію безробітними підприємницької діяльності – 19,7 млн грн;

професійне навчання безробітних – 144 млн;

організацію громадських робіт (це створить додаткові робочі місця);

видання ваучерів на навчання – 2,9 млн;

компенсацію роботодавцям ЄСВ – 92 млн грн;

компенсацію роботодавцям оплати праці внутрішньо переміщених осіб – 21 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.