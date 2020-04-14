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14 квітня • оновлено в 10:46
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Рада виділила на боротьбу з коронавірусом 64 млрд: куди підуть гроші

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Верховна Рада України внесна зміни до державного бюджету та створила Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярдів гривень.

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Про це на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За його словами, ці кошти передбачені на додаткові виплати медичним працівникам (підвищення до 300%) та придбання медичного обладнання – апаратів штучної вентиляції легень, засобів індивідуального захисту, медпрепаратів, які використовуються безпосередньо у лікуванні хворих на СOVID-19.

Рада виділила на боротьбу з коронавірусом 64 млрд: куди підуть гроші

Крім того, ці кошти передбачені для виплат українцям, які втратили роботу через коронакризу, надання одноразової допомоги членам сімей медичних працівників, які загинули від коронавірусу та поповнення резервного фонду держбюджету, який пропонується збільшити на 3 млрд гривень.

Ці кошти, за словами Степанова, також підуть на витрати місцевих бюджетів на здійснення обсервації людей, які приїзджають з-за кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бюджет України на 2020 рік повністю переписали через пандемію коронавірусу по всьому світу. Нові цифри розробили з урахуванням скорочення ВВП на 3,9%, падінням доходів на 120 млрд грн і зростання дефіциту держбюджету.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
в расеи то лафа, каникулы , первую 20-тку разменяли
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...куда пойдут деньги.. " // Большинство украинцев наверняка предполагают, что в западные оффшоры, а куда ещё? Ведь восточных оффшоров нет.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
куда пойдут деньги,в смысле на какой или чей счет?
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