Рада призначила Піщанську новою главою АМКУ: в яких скандалах замішана

Верховна Рада України ухвалила рішення про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету України. Чиновниця замішана в скандалі з бізнесом президента Володимира Зеленського в Італії.

"За" відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів. З них 229 голосів дала фракція монобільшості "Слуга народу", 16 голосів дала депутатська група "Довіра", і 7 голосів "за" дали позафракційні нардепи (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскролльте до кінця сторінки).

Верховна Рада призначила голову АМКУ Скріншот

Результати поіменного голосування за главу АМКУ Скріншот

Проект постанови №3856 про призначення головою АМКУ Піщанської був зареєстрований у Верховній Раді 15 липня.

Ініціатор проєкту постанови – голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха ("Слуга народу").

Ольга Піщанська "Слово і діло"

Що відомо про нову главу АМКУ Ольгу Піщанську

До призначення Піщанська була першим заступником голови АМКУ і виконувала обов'язки керівника відомства.

Народилась 16 листопада 1975 року.

Освіта вища. У 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а у 2001 році здобула ступінь магістра економіки підприємництва у Київському національному економічному університеті.

З 2010 року сертифікований проєктний менеджер AFM.

Раніше Піщанська потрапила в скандал з закордонним бізнесом президента Володимира Зеленського. Як встановили журналісти, президент переписав свій бізнес в Італії, а саме ТОВ "Сан Томмасо СРЛ", на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" Світлану Піщанську. Вона є рідною сестрою Ольги.

ТОВкою "Сан Томмасо" в Італії нині володіє кіпрський офшор "Альдоранте лімітед", бенефіціаром якого до президентства теж був Зеленський. Але після кількох викриттів у ЗМІ, президент позбувся проблемних активів. Кіпрський офшор переписав на таку собі ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а от в італійській компанії у липні 19-го директором стає – Світлана Піщанська.

Хто ж така Світлана Піщанська, що заслужила керувати справами Зеленського в Італії? А тут все просто. Дві хвилини і гугл видає інформацію – жінка з Кривого Рогу, спонсорка партії "Слуга народу". Причому в першій п’ятірці. Що цікаво, ще в 17-му році ця пані в забороненому в Україні "Вконтакті" була підписана на сторінки проросійського бойовика Ігоря Стрєлкова, російського патріарха Кирила, російського актора Івана Охлобистіна і репостила новини так званої "ДНР". Ще тоді, у 2019-му наші колеги навіть коментар встигли у неї взяти.

"Я давно знаю Володимира (Зеленського, – ред.), ми з одного міста – росли в одному дворі", – розповіла Світлана.

Ольга Піщанська "Зік"

Трудова діяльність Піщанської:

З липня 1997 року по квітень 1999 року працювала-інженером оператором персонального комп’ютера МПП "Техпроцес".

З травня 1999 року по березень 2004 року – інженер проектно-конструкторського бюро, далі – інженер I категорії Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату "Криворіжсталь".

З березня 2004 року по грудень 2015 року працювала на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах на посадах: начальника відділу зовнішнього проектування; менеджера по закупівлі послуг і менеджера по забезпеченню стратегічних та інвестиційних проектів.

З січня по квітень 2016 року – начальник відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ".

З грудня 2016 року по серпень 2019 року – директор ТОВ "Закупівельні рішення".

З листопада 2017 по серпень 2019 року – комерційний директор ТОВ "СТЕМ Інжиніринг"

Указом президента України від 2 вересня 2019 року №643/2019 була призначена на посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня Верховна Рада зняла з посади голову АМКУ Юрія Терентьєва. Відставку підтримали 226 народних депутатів.

Раніше журналіст Юрій Бутусов у Facebook повідомив, що піти Терентьєва змусив президент України Володимир Зеленський. За його даними, звільнення пов'язане зі штрафом у 6,5 млрд грн, який АМКУ наклав на тютюнову компанію-монополіста "Тедіс".

Також те, що Терентьєв подає у відставку, підтвердила уповноважена АМКУ упродовж 2015-2019 років Агія Загребельська: "Він написав заяву, але бореться за те, щоб залишитися".

Пізніше стало відомо, що Терентьєв 2 липня відкликав свою заяву про відставку.

Однак у день голосування з трибуни Ради депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що Терентьєв у п'ятницю написав нову заяву – якою скасував попередню – про відкликання заяви про відставку. Тобто залишив чинною першу заяву про відставку.