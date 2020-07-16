Рада призначила Піщанську новою главою АМКУ: в яких скандалах замішана

Верховна Рада України ухвалила рішення про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету України. Чиновниця замішана в скандалі з бізнесом президента Володимира Зеленського в Італії.

"За" відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів. З них 229 голосів дала фракція монобільшості "Слуга народу", 16 голосів дала депутатська група "Довіра", і 7 голосів "за" дали позафракційні нардепи (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскролльте до кінця сторінки).

Верховна Рада призначила голову АМКУ Скріншот

Результати поіменного голосування за главу АМКУ Скріншот

Головою Антимонопольного комітету України Верховна Рада #Рада9 призначила Ольгу Піщанську pic.twitter.com/oPK9liv0vZ — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 16, 2020

Проект постанови №3856 про призначення головою АМКУ Піщанської був зареєстрований у Верховній Раді 15 липня.

Ініціатор проєкту постанови – голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха ("Слуга народу").

Ольга Піщанська "Слово і діло"

Що відомо про нову главу АМКУ Ольгу Піщанську

До призначення Піщанська була першим заступником голови АМКУ і виконувала обов'язки керівника відомства.

Народилась 16 листопада 1975 року.

Освіта вища. У 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а у 2001 році здобула ступінь магістра економіки підприємництва у Київському національному економічному університеті.

З 2010 року сертифікований проєктний менеджер AFM.

Раніше Піщанська потрапила в скандал з закордонним бізнесом президента Володимира Зеленського. Як встановили журналісти, президент переписав свій бізнес в Італії, а саме ТОВ "Сан Томмасо СРЛ", на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" Світлану Піщанську. Вона є рідною сестрою Ольги.

ТОВкою "Сан Томмасо" в Італії нині володіє кіпрський офшор "Альдоранте лімітед", бенефіціаром якого до президентства теж був Зеленський. Але після кількох викриттів у ЗМІ, президент позбувся проблемних активів. Кіпрський офшор переписав на таку собі ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а от в італійській компанії у липні 19-го директором стає – Світлана Піщанська.

Хто ж така Світлана Піщанська, що заслужила керувати справами Зеленського в Італії? А тут все просто. Дві хвилини і гугл видає інформацію – жінка з Кривого Рогу, спонсорка партії "Слуга народу". Причому в першій п’ятірці. Що цікаво, ще в 17-му році ця пані в забороненому в Україні "Вконтакті" була підписана на сторінки проросійського бойовика Ігоря Стрєлкова, російського патріарха Кирила, російського актора Івана Охлобистіна і репостила новини так званої "ДНР". Ще тоді, у 2019-му наші колеги навіть коментар встигли у неї взяти.

"Я давно знаю Володимира (Зеленського, – ред.), ми з одного міста – росли в одному дворі", – розповіла Світлана.

Ольга Піщанська "Зік"

Трудова діяльність Піщанської:

З липня 1997 року по квітень 1999 року працювала-інженером оператором персонального комп’ютера МПП "Техпроцес".

З травня 1999 року по березень 2004 року – інженер проектно-конструкторського бюро, далі – інженер I категорії Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату "Криворіжсталь".

З березня 2004 року по грудень 2015 року працювала на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах на посадах: начальника відділу зовнішнього проектування; менеджера по закупівлі послуг і менеджера по забезпеченню стратегічних та інвестиційних проектів.

З січня по квітень 2016 року – начальник відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ".

З грудня 2016 року по серпень 2019 року – директор ТОВ "Закупівельні рішення".

З листопада 2017 по серпень 2019 року – комерційний директор ТОВ "СТЕМ Інжиніринг"

Указом президента України від 2 вересня 2019 року №643/2019 була призначена на посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня Верховна Рада зняла з посади голову АМКУ Юрія Терентьєва. Відставку підтримали 226 народних депутатів.

Раніше журналіст Юрій Бутусов у Facebook повідомив, що піти Терентьєва змусив президент України Володимир Зеленський. За його даними, звільнення пов'язане зі штрафом у 6,5 млрд грн, який АМКУ наклав на тютюнову компанію-монополіста "Тедіс".

Також те, що Терентьєв подає у відставку, підтвердила уповноважена АМКУ упродовж 2015-2019 років Агія Загребельська: "Він написав заяву, але бореться за те, щоб залишитися".

Пізніше стало відомо, що Терентьєв 2 липня відкликав свою заяву про відставку.

Однак у день голосування з трибуни Ради депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що Терентьєв у п'ятницю написав нову заяву – якою скасував попередню – про відкликання заяви про відставку. Тобто залишив чинною першу заяву про відставку.