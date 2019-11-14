Рада ухвалила держбюджет-2020: Омелян жорстко пройшовся по документу

Закладених до проєкту бюджету 2020 року 73,7 млрд гривень на розвиток інфраструктури критично недостатньо для реалізації заявлених урядом Олексія Гончарука планів.

Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, повністю розкритикувавши видатки держбюджету.

Найперше ексчиновник звертає увагу на головну статтю витрат – будівництво доріг. Він нагадує, що на цей рік минулим урядом було закладено 50 млрд гривень на будівництво 4 тис. км доріг. На наступний же рік передбачається майже 74 млрд гривень на той самий кілометраж.

"Питання: у наступному році за 25 млрд плюс будуть відремонтовані ті самі 4 тис. км доріг, а куди діваються гроші?", – питає Омелян, водночас пояснюючи, що на тлі загальних 170 тис. км доріг по всій Україні, ремонт 4 тис. км буде мало відчутним для українців.

Володимир Омелян "Ліга.Net"

"А відтак, якщо Зеленський хотів принести нову якість, потрібно ремонтувати по 10-15 тис. км доріг щороку, а це зовсім інші кошти", – сказав він.

До того ж, як розповів колишній голова Мінінфраструктури, з 74 млрд гривень на дороги державного значення піде лише 40 млрд, інші розраховані на ремонт доріг місцевого значення.

От порахуємо, з цих 40 млрд, нам треба виділити 10 млрд на експлуатацію мережі, ще 5-10 млрд – на зимове утримання доріг. Отже, на всю Україну залишається близько 20 млрд. Середня вартість дороги Запоріжжя-Маріуполь, протяжністю 200 км, в реальності коштувала близько 4 млрд гривень. В середньому вартість капітального ремонту 1 км дороги першої категорії, мінімум 20 млн гривень. Тобто можна порахувати, що за ті 20 млрд вони зроблять аж нічого", – заявив Омелян.

Окрім цього, ексміністр звертає увагу на тіньовий сектор економіки, який мав би додати до заявлених коштів у бюджеті ще близько 30%.

"Ми бачимо чіткі прогалини бюджету на наступний рік – це тіньовий сектор економіки, частка якого становить 20-35%. Жодних додаткових надходжень ми не бачимо, а це означає, що тіньовий сектор залишається таким само, як у минулому році", – пояснює він.

Будівництво траси Запоріжжя-Маріуполь ТСН

"Друге питання – тіньовий ринок нафтопродуктів, і оце вже безпосередньо стосується доріг. За твердженнями легальних автотрейдерів, у нас щонайменше 30% ринку нафтопродуктів у тіні, вони не платять жодних податків, зокрема і акциз на пальне. А це ще плюс ще 30% до нинішнього дорожнього фонду", – додав Омелян.

Щодо інших об'єктів інфраструктури, колишній чиновник відзначає плани влади відбудувати 15 аеропортів за наступні 5 років, та виділення всього 1 млрд гривень на ремонт злітної смуги в аеропорту у Дніпрі вартістю у 3 млрд гривень.

"Тобто, за той мільярд вони відремонтують одну третю злітної смуги. Ще питання щодо аеропортів Мукачева та Ізмаїла, де також планували провести реконструкцію. Ізмаїл – це комунальний аеропорт, але там передбачено всього 70 млн гривень. За ці кошти ми можемо провести косметичний ремонт верхнього шару аеропортової смуги максимум. А вони планували будувати повноцінну смугу та реконструювати термінал", – каже він.

Аеропорт Ізмаїла traffic.od.ua

"Те ж саме щодо Мукачева, вони анонсували, що починають з наступного року, але скромно мовчать, що починають лише роботи над проєктною документацією. І фінансування цієї роботи поки не визначено", – зазначив ексміністр.

Крім цього, колишній чиновник звернув увагу на відсутність у бюджеті коштів на розвиток портів, оновлення пасажирського рухомого складу УЗ та будівництво водного шляху Е40 між Балтикою та Україною через територію Польщі, яке потребує наразі 12 млн євро.

"Обіцяти не важко, і ми порахували, що всі обіцянки Зеленського коштують мінімум 5 бюджетів України. А за фактом у нас є 4 тис. км доріг, немає звіту з ремонту в цьому році, а швидше за все вони намагатимуться занизити результати, щоб на цьому тлі показати, що вони зробили більше, але це вже маніпуляція. Питання аеропортів, портів, мостів та іншого взагалі не вирішено", – резюмував Омелян.

Нагадаємо, OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради України, де народні депутати у другому читанні розглядають бюджет України на 2020 рік.

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