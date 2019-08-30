Рада представила комітет із питань фінансів: озвучений повний склад

Верховна Рада затвердила склад комітету з питань фінансів, податкової та митної політики – до нього увійшли понад 30 народних депутатів.

Відповідне рішення затверджене постановою №1077 “Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів ВРУ дев`ятого скликання”, повідомляє Finbalance.

До складу керівництва комітету увійшли:

голова комітету – Гетманцев Данило Олександрович (“Слуга народу”);

перший заступник голови комітету – Железняк Ярослав Іванович (“Голос”);

заступник голови комітету – Абрамович Ігор Олександрович ("Опозиційна платформа – За життя");

заступник голови комітету – Дубінський Олександр Анатолійович (“Слуга народу”);

заступник голови комітету – Ковальчук Олександр Володимирович (“Слуга народу”);

заступник голови комітету – Холодов Андрій Іванович (“Слуга народу”);

секретар комітету – Палиця Ігор Петрович (позафракційний).

Членами комітету є:

Аллахвердієва Ірина Валеріївна (“Слуга народу”);

Бєлькова Ольга Валентинівна ("Батьківщина");

Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна (“Слуга народу”);

Васильченко Галина Іванівна (“Голос”);

Воронько Олег Євгенійович (“Слуга народу”);

Володіна Дар’я Артемівна (“Слуга народу”);

Герега Олександр Володимирович (позафракційний);

Горват Роберт Іванович (позафракційний);

Діденко Юлія Олександрівна (“Слуга народу”);

Заблоцький Мар’ян Богданович (“Слуга народу”);

Кінзбурська Вікторія Олександрівна (“Слуга народу”);

Козак Тарас Романович ("Опозиційна платформа – За життя");

Колісник Анна Сергіївна (“Слуга народу”);

Ковальов Олексій Іванович (“Слуга народу”);

Кулініч Олег Іванович (позафракційний);

Леонов Олексій Олександрович (“Слуга народу”);

Ляшенко Анастасія Олексіївна (“Слуга народу”);

Марусяк Олег Романович (“Слуга народу”);

Ніколаєнко Андрій Іванович ("Батьківщина")

Петруняк Євген Васильович (“Слуга народу”);

Рєпіна Елла Анатоліївна (“Слуга народу”);

Сова Олександр Георгійович (“Слуга народу”);

Солод Юрій Васильович ("Опозиційна платформа – За життя");

Устенко Олексій Олегович (“Слуга народу”);

Южаніна Ніна Петрівна (“Європейська солідарність”).

Верховна Рада затвердила склад комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 29 серпня, почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народних обранці принесли урочисту присягу й отримали мандати. До порядку денного першого засідання включено 27 пунктів, зокрема організаційного та кадрового характеру.

Спікером парламенту обрали голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 382 парламентарі.

Потім Верховна Рада України затвердила на посаді прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

На першому засіданні нової Верховної Ради підтримали створення 23 парламентських комітетів, а також затвердили їх керівництво і склад.

Так, за нову структуру проголосували 318 народних депутатів.Відзначимо, раніше у Верховній Раді діяли 27 комітетів і комісія з питань приватизації.

Також було ухвалено рішення, що кількість їх членів не може бути менше 5 осіб, але не більше 34.

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