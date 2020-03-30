Рада повернула українцям податки та ввела нові правила для ФОП

Верховна Рада на позачерговому зібранні у понеділок, 30 березня, ухвалила законопроєкт про забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням COVID-2019.

За нього проголосували 312 депутатів. Зокрема, серед них 205 голосів віддали представники фракції "Слуга народу", що складає монобільшість у Раді.

Законопроєкт №3275 (за авторством Дмитра Наталухи) зареєструвала група нардепів, серед яких члени фракцій "Слуга народу", "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос".

Нові правила для ФОП

Одне з важливих нововведень – Верховна Рада розширила норму з доходу для "єдинників". Наприклад, якщо раніше залишатися на першій групі та сплачувати за все 210,2 грн податку могли тільки ті підприємці, які отримують до 300 тис. грн річного доходу, то за новими правилами – 1 млн грн.

Кому повернули податки

Кожен українець, що працює, тепер має право повернути частину прибуткового податку, якщо він витрачав гроші на лікування, освіту або іпотеку. Цьогоріч цей перелік хочуть збільшити та повертати частину податку і тим, хто допомагав медичним установам під час боротьби з поширенням коронавірусу.

Розмір компенсації обчислюється за формулою: сума витрачених коштів × 18%. Компенсацію можна отримати на витрати загальною сумою не більш ніж річний прибуток. Також варто зауважити, що компенсацію можуть отримати громадяни України, які витратили гроші в українських компаніях. Тобто якщо вирушити на лікування, наприклад, до Ізраїлю, то на компенсацію розраховувати не варто.

Крім того, від ПДВ звільнять операції з ввезення на митну територію товарів (зокрема лікарських засобів, медичних виробів і/або медичного обладнання), які використовуються для боротьби з поширенням коронавірусу і лікування хворих.

Роботодавцям дозволили переходити на гнучкий графік

Переходити на гнучкий графік тепер можна за згодою між працівником і власником підприємства.

Застосування гнучкого режиму робочого часу не повинно змінювати нормування, оплату праці та трудові права. В разі дистанційної (віддаленої) роботи співробітники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено в трудовому договорі.

Безробітним допоможуть

Якщо співробітник вимушено не працює в період карантину, йому повинні будуть виплачувати 2/3 окладу. З іншого боку, ті, хто частково втратив зарплати через карантин, можуть претендувати на компенсацію у зв'язку з частковим безробіттям. Що важливо, заяву до Фонду соціального страхування подає роботодавець, він же і виплачує працівникові допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на час карантину скасували семиденний період для пошуку прийнятної роботи: реєструвати безробітних будуть першого ж дня після подання заяви до центру зайнятості; виплати призначать з цього ж дня.

Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги у зв'язку з безробіттям на період карантину через коронавірус.

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