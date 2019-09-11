Верховна Рада посилила штрафи для фур: за що каратимуть

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1047, який передбачає збільшення штрафів для перевантажених фур, які у такий спосіб пошкоджують українські дороги.

Депутати вирішили підтримати законопроєкт за основу ("за" віддали голоси 323 нардепи), а після й у цілому ("за" проголосувала 331 особа), передає пресслужба парламенту.

Авторами документа виступають восьмеро депутатів парламенту від "Слуги народу" на чолі з Олександром Кубраковим.

Передбачається, що перевантажені фури будуть платити штрафи від 8,5 до 34 тис. грн, водночас чим більше перевантаження, тим більшим буде штраф.

Якщо вага фури на 5-10% більша за дозволену, штраф становитиме 8,5 тис. грн, якщо на 10-20% більша – 17 тис. грн, понад 20% – 34 тис. грн.

Гроші, отримані від сплати цього штрафу, мають намір перераховувати до державного дорожнього фонду. Зазначимо, що зараз в Україні за перевантаження фур передбачений штраф у розмірі 510-680 грн.

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У той же час відповідальний за надмірну вагу фури – власник автомобіля (людина або компанія). Якщо йдеться про авто на єврономерах – то особа, яка ввезла транспорт в Україну.

Відмова сплатити штраф або оскарження відповідної постанови – причина заборонити в'їзд іноземцю в Україну.

Згідно із законопроєктом, якщо водій пасажирського або вантажного транспорту проігнорував прохання зупинитися представника Держслужби з безпеки на транспорті – йому загрожує штраф 3400 грн або позбавлення права керування на 3-6 місяців.

Перевантаження фури може бути зафіксоване автоматично. Тоді тому, хто вважається водієм, надішлють повідомлення про штраф поштою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, що на запорізькій трасі водію фури за перевантаження виписали близько 14 тисяч євро штрафу.

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