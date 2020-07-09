Кожен третій законопроєкт від Ради визнаний Мінфіном нереалістичним: в антилідерах "слуги" і ОПЗЖ

Близько 33% законопроєктів від Верховної Ради України, поданих за час карантину, визнані Міністерством фінансів як нереалістичні.

Найбільше таких законопроєктів зареєстрували "слуги народу", повідомив у Facebook Комітет виборців, посилаючись на дані Мінфіну. Із 11 березня до 1 липня відомство проаналізувало 607 документів, 203 із них не підтримало.

Нардепи від "Слуги народу" подали в парламент 108 таких проєктів, "Опозиційна платформа – За життя" – 61, "Батьківщина" – 42, "Європейська солідарність" – 22, "Голос" – 21.

Зазначається, що депутати різних фракцій могли бути серед авторів одного й того ж законопроєкту.

Міністерство фінансів розглядало вплив пропозицій на показники бюджету, можливості фінансового забезпечення в бюджетному періоді та відповідність законам, що регулюють бюджетні відносини.

Як зазначив голова КВУ Олексій Кошель, однією з головним тем законопроєктів, зареєстрованих під час карантину, стало питання боротьби з коронавірусом. Депутати часто реєстрували проєкти, які повинні надавати фінансові пільги для бізнесу, забезпечувати фінансову підтримку населення і зростання економіки.

"Однак їх автори не пояснювали, звідки взяти кошти на реалізацію таких пропозицій і як компенсувати різницю в десятки і сотні мільйонів гривень, які могли не надійти до Держбюджету", – пояснив Кошель.

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Як писав OBOZREVATEL, в Україні шляхом перевірки юристами законопроєктів із погляду можливих закладених корупційних інтересів створять "барометр корупції", заявив раніше Міхеїл Саакашвілі.