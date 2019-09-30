"Рада не виконує функції законодавчої влади": власник Rozetka розгромив податкові ініціативи Зеленського

Засновник і власник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін розкритикував перші податкові ініціативи парламентської фракції Слуги народу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Він вважає, що держава, зокрема парламент, не виконує покладених на неї функцій.

"Перші гучні ініціативи – відродити стукацтво, одночасно підвищити податки і розширити податкову базу. До того ж минулого тижня вирішили платити гроші за стук на бізнес. А вже в понеділок ініціатива від президента. Зеленський просить дзвонити в НАБУ якщо ви десь побачили корупцію. Дуже пахне якимись лівими течіями", – зазначив Чечоткін.

Владислав Чечоткін Facebook Владислав Чечоткін

За його словами, в Україні податкове навантаження вище, ніж у США і Китаї: "При цьому держава Україна і так збирає і на свій розсуд витрачає 44 копійки від кожної заробленої в країні гривні. США, наприклад, тільки 35, а Китай 20", – написав Чечоткін.

Він додав, що Верховна Рада не виконує функції законодавчої влади, а працює як зіцголова Фунт, виключно легітимізуючи чиїсь ініціативи".

Зазначимо, що інша податкова ініціатива – закон №1210 – також викликав широку критику в суспільстві, зокрема з боку ЄБА, Американської торгової палати, Федерації металургів України, експертів. Закон робить видобуток і виробництво залізної руди в Україні майже у 10 разів дорожчим, ніж у Росії. Це прямо загрожує українській економіці, оскільки місце України на світовому ринку займе РФ. Крім Росії оподаткування на видобуток руди дешевше, ніж в Україні, у таких країнах як Китай, Австралія, Бразилія та інші.

Як писав OBOZREVATEL, закон про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг, що включає пункт про кешбек, був ухвалений у другому читанні монобільшістю в Раді 19 вересня. "За" проголосували 237 нардепів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!