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Рада не дала антикорупціонерам відстрочку по е-деклараціям

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Верховна Рада не змогла включити до порядку денного законопроекти №8120 і №8120-1, якими пропонувалося відкласти подачу е-декларацій для антикорупційних активістів.

За включення до порядку денного відповідних питань проголосувало менше 200 депутатів, свідчить офіційний сайт парламенту.

Голова Ради Андрій Парубій неодноразово ставив №8120 і №8120-1 на голосування, однак законопроекти жодного разу не набирали необхідних 226 голосів.

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Голова фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов пропонував парламенту продовжити термін подачі е-декларацій членами антикорупційних організацій до 1 липня поточного року, а депутат Сергій Лещенко - до 1 квітня 2019 року

При цьому комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції раніше рекомендував парламенту підтримати будь-який із зареєстрованих законопроектів про відстрочку подачі перших е-декларацій представниками антикорупційний громадських об'єднань.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року парламент вніс зміни в ст. 3 закону "Про запобігання корупції". Відповідний законопроект підтримали 268 народних депутатів.

Спочатку законопроект був направлений на звільнення солдатів і молодших офіцерів від подачі е-декларацій. Однак в ході розгляду в другому читанні до законопроекту було внесено суттєві правки. Зокрема, закон зобов'язував подавати е-декларації представників антикорупційних організацій.

Правозахисні організації та міжнародні партнери розкритикували введення обов'язкового подання е-декларацій для антикорупційних активістів і закликали скасувати цю норму.

Як повідомляв "Обозреватель", 7 лютого 2018 року президент Петро Порошенко запропонував замінити обов'язкову подачу декларацій громадськими активістами на розширені звіти.

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Теми
Декларації про доходи чиновниківелектронні декларації
Місце
Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
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