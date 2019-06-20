Рада ЄС продовжила покарання Росії за Крим ще на рік: як ударили

Рада Євросоюзу офіційно продовжила до 23 червня 2020 року санкції, введені через анексії Криму Росією.

Про це йдеться у поширеній у четвер у Брюсселі заяві Ради ЄС, передає ТАСС. Комітет постійних представників ЄС (COREPER) ще 12 червня схвалив без дискусії рішення про продовження на 12 місяців санкцій по Криму.

У Раді ЄС також не було ніякого обговорення цієї теми, рішення про продовження санкцій було затверджене автоматично "письмовою процедурою", тобто без відкритого голосування.

"Рада продовжила обмежувальні заходи, введені у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією, до 23 червня 2020 року. Ці заходи застосовуються до осіб ЄС і компаній, що базуються у ЄС. Вони обмежені територією Криму і Севастополя", — йдеться у повідомленні.

ЄС продовжив санкції

Всього проти Росії діє три пакети санкцій. Перший — "кримський". Він, як заявляють у ЄС і США, діятиме доти, доки РФ не поверне анексовану територію.

Кримські санкції — це "чорний список" росіян і жителів українського Криму, які підтримали анексію. Їх не пускають до країн, що ухвалили санкції, а особисті активи на території таких держав заморозили. Також обмеження ввели і проти окремих компаній (або працюють у Криму, або випускають продукцію для півострова). Вони не можуть експортувати товари, мати рахунки, отримувати кредити у ЄС і США.

Але найболючіше по Росії вдарили секторальні санкції, введені через анексію Криму. Вони забороняють співпрацю у військовій сфері, співвиробництво (торгівля, розробка) озброєнь, товарів подвійного призначення, технологій для видобутку нафти, імпорт продукції з Криму, експорт технологій до Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посли Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити ще на один рік санкції, введені за анексію Криму Російською Федерацією. Відповідні заходи були ухвалені у середу, 12 червня, у Брюсселі у рамках засідання Комітету постійних представників (COREPER).

29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу про продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі обмеження:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринку капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів та їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт торгівлі зброєю;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій та послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки нафти.

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