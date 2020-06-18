Рада ЄС подовжила санкції проти Росії за Крим

Рада Євросоюзу в четвер, 18 червня, продовжила до червня 2021 року санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 року санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму. Вдячний за це рішення. Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, "паспортизацію", запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування в Криму", – написав голова МЗС.

Євросоюз продовжив санкції проти Росії за Крим Twitter Дмитра Кулеби

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня 2020 року колишній канцлер Німеччини і друг президента Росії Володимира Путіна Герхард Шредер заявив, що жоден російський президент не віддасть Крим Україні.

Також Шредер висловився за зняття санкцій з Росії під приводом допомоги їй у боротьбі з епідемією та зменшення втрат економіки від карантину.

У Європі заявили, що зняття санкцій з Росії зупинить війну на Донбасі. Там вважають, що РФ розв'язала війну просто тому, що побоюється за свою безпеку.

США продовжать політику санкцій щодо Росії, яка розв'язала війну на Донбасі. Про це стало відомо після переговорів держсекретаря США Майка Помпео з главою МЗС Дмитром Кулебою.

У Росії назвали "аморальною" відмову країн Заходу, України та Грузії зняти з неї санкції під приводом боротьби з пандемією коронавірусу. Цю вимогу Кремля було заблоковано на рівні ООН.

Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон у мемуарах заявив, що Трамп у приватному порядку скаржився на санкції проти Росії, хоча публічно їх підтримував.