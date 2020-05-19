Рада зі скандалом затвердила закон про банківські послуги для "Укрпошти"

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №2788-д, який дозволяє "Укрпошті" видавати банківські картки і проводити фінансові операції.

"За" законопроєкт №2788 проголосувало 232 народних депутати. З них 197 голосів дала президентська фракція "Слуга народу" (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскролльте до кінця сторінки).

Окрім "слуг народу" "за" проголосували – 1 нардеп - від "ОПЗЖ", 1 - від "Батьківщини", 13 - від групи "За майбутнє", 16 - від фракції "Голос", 1 - від групи "Довіра" та 3 позафракційних.

Відзначимо, що проти законопроєкту виступає НБУ. Перед самим голосуванням в парламенті пройшли жваві дискусії – зал розділився на супротивників і прихильників законопроєкту.

Результати голосування Скріншот

Результати голосування Скріншот

Повідомляється, що громадяни отримають базові фінансові послуги – зможуть відкривати депозити, щоб зберігати гроші, оплачувати карткою комунальні та інші послуги, отримувати пенсію, соцдопомогу, зарплату, торговельну виручку, а також зможуть приєднатися до ринку онлайн-торгівлі.

Як і в минулій редакції законопроєкту, "Укрпошта" не кредитуватиме фізичних осіб та суб’єктів господарювання за рахунок власних коштів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій перед голосуванням за закон написав у своєму телеграм-каналі, що за рівнем доступності фінансових послуг для людей Україна знаходиться поруч з Угандою, Габоном та Еквадором.

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Глава правління "Укрпошти" Ігор Смілянський розкритикував Нацбанк, який виступив проти законопроєкту про надання компанії права надавати банківські послуги.

На сторінці в Facebook Смілянський заявив, що "Україна на рівні Уганди і Габону з фінансових послуг". За його словами, 30% банківських відділень закриті.

Він вважає, що якщо "Укрпошта" почне надавати банківські послуги, це не призведе до зростання частки держсектору.

"Конвертація готівки в безготівкові розрахунки не збільшує, а зменшує частку держсектору", – зазначив Смілянський. Глава "Укрпошти" підкреслив, що компанія буде виконувати всі вимоги НБУ і стане членом Фонду гарантування вкладів.

На його думку, "Укрпошта" не конкуруватиме з державними банками за клієнтів, адже її мережа знаходиться в селах, "звідки всі ці шановні банки пішли".

Що передбачає законопроект

Законопроєкт передбачає, що "Укрпошті" дозволять проводити обслуговування поштових рахунків (аналог банківських), обмін валюти, обслуговування вкладів, емісію електронних платіжних засобів, інкасацію коштів, посередництво і перевезення валютних цінностей.

Автором законопроекту є нардеп від "Слуги народу" Андрій Клочко.

"Значні обсяги коштів, що виплачуються як пенсії або соціальна допомога, які надсилаються через поштові перекази, можуть розміщуватися на відповідних поштових рахунках, відкритих національним оператором на умовах, визначених НБУ", – сказано в пояснювальній записці до документу.

Автори законопроєкту вважають, що він буде мати позитивні наслідки для всіх зацікавлених сторін, а саме:

- істотне підвищення рівня банківської доступності, безготівкових розрахунків, можливість використання вільних грошових коштів населення в інтересах розвитку економіки;

- зменшення витрат бюджету на забезпечення доставки і виплати пенсій, соціальних допомог одержувачам;

- спрощення процедури виплати пенсій, соціальних допомог та поштових переказів;

- одержувачі пенсій та соціальних допомог отримають можливість розміщувати власні кошти на поштових рахунках з метою їхнього збереження, додаткового доходу, безготівкового використання.

Результати поіменного голосування:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році "Укрпошта" вже ініціювала законопроєкт про розширення фінансових послуг, проте він так і не був ухвалений.

Проти відповідних законодавчих змін виступав Нацбанк, вказуючи на наявність в Україні чотирьох великих держбанків, сумарна частка яких після приватизації ПриватБанку перевищила 50% ринку.