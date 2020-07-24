Робота з дому на 25% більш оплачувана: названо вакансії для українців

В Україні робота для студентів на 25% більше оплачувана, ніж в офісі.

Такі дані навели аналітики OLX Робота за червень 2020 року. Відзначається, що молоді готові платити в середньому 8 250 грн у місяць за тимчасового працевлаштування.

Також підробіток у вигляді роздавання листівок у червні стали шукати майже в 6 разів активніше. Найчастіше на тимчасову зайнятість чекають адміністраторів і офіс-менеджерів, пропонують у середньому 15 000 грн і 10 000 грн відповідно.

"Хоча карантин вніс корективи практично в усі сфери життя, ринок праці продовжує розвиватися, а вже звична віддалена робота і зовсім дає можливість отримувати більше. Так, у червні в категорії "Початок кар'єри/студенти" зарплату дистанційним співробітникам пропонували на 25% вищу, ніж офісним, – у середньому 12 500 грн на місяць, а вакансій було майже в 1,5 разу більше – 1 010", – відзначають аналітики.

Як виявилося, віддалена зайнятість більш приваблива і для самих претендентів на старті кар'єри: на кожну пропозицію щодо роботи вдома відгукувалися в середньому 20 осіб, у той час як офлайн – 18. У травні розрив був ще більшим, адже на одну "дистанційну" вакансію припадало 19 здобувачів, які відгукнулися, а на "офісну" – лише 13.

"Загалом за червень роботодавці розмістили майже 2 300 вакансій для людей на початку кар'єри. Із них 16%, або понад 360, припало на пропозиції про тимчасове працевлаштування, за якого готові платити в середньому 8 250 грн на місяць. Такий формат зайнятості підходить на літо і загалом більш популярний серед молоді: на одну пропозицію відгукувалися в середньому 26 осіб, тоді як на постійну роботу – 17", – сказано в доповіді.

Найчастіше за червень шукали адміністраторів – 120 вакансій із середньою зарплатою в розмірі 15 000 грн, що на 11% вище, ніж у травні. На другому місці – офіс-менеджери, яким готові платити в середньому 10 000 грн в місяць. Для них розмістили майже 90 пропозицій.

"Стабільно потрібні працівники в Instagram – їм обіцяють заробіток у розмірі 15 000 грн, вакансій же – понад 80. Активно шукають також промоутерів, пропонуючи в середньому 9 000 грн на місяць. Вибрати пропозицію, що цікавить, можна серед 70 варіантів. 5 найпопулярніших позицій для студентів закривають оператори – платити їм готові приблизно 11 500 грн, вакансій за червень було майже 70", – підсумували аналітики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середню заробітну плату вище ніж 40 тис. грн, за даними одного з великих кадрових порталів, отримують національні менеджери, інформаційні директори, суперінтенданти. Водночас більшість найоплачуваніших професій пов'язана з інформаційними технологіями.