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"Раби": мережу здивувало показове відео руйнувань на Донбасі

1.2тЧитати матеріал російською

У Лисичанську Луганської області один із мостів перебуває в напівзруйнованому стані, а влада закриває на це очі.

Як звернув увагу блогер Денис Казанський, розваленим мостом продовжують їздити машини, що може привести до обвалу споруди в будь-який момент.

"Це Лисичанськ. Розвалений міст (його не підривали під час війни) він іще до війни сам розвалився. І ви бачите – тут нічого не змінилось. Так люди і їздять на машинах по половині мосту – прямо біля обвалу, по краю прірви", - повідомив він.

Блогер наголосив, що поки незрозуміло, скільки ще протримається друга частина мосту через яку ще сьогодні можна проїжджати.

"Раби": мережу здивувало показове відео руйнувань на Донбасі

скріншот

"Вона в будь-який момент може обвалитися і хтось може постраждати або навіть загинути. Але тут на це всім наплювати, незважаючи на те, що про це говорять і пишуть. Як бачимо, проблема не вирішується – ось такі міцні господарники керують Лисичанськом і загалом цим регіоном", – додав він.

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"Раби": мережу здивувало показове відео руйнувань на Донбасі

скріншот

Казанський зазначає, що саме в цьому місті народний депутат Юрій Бойко набрав найбільше голосів на виборах президента.

"Раби": мережу здивувало показове відео руйнувань на Донбасі

скріншот

"Саме в тому місті, яке його команда довела самі бачите до якого жаху. Тут немає доріг, тут збанкрутували всі місцеві великі підприємства, на яких раніше працювали люди. Дійшло до того, що тут саме по собі все валиться – ось такі мости, а люди продовжують підтримувати Бойка", – підсумував він.

У мережі з'явилося безліч гнівних коментарів із приводу ситуації: "Раби", "Як у горах Гімалаях", "Совок знає тільки одне слово – "дай", "Ги... А його ще досі не зробили? Добре пам'ятаю цей міст, по ньому у 2015-2016 з передка їздили через нього на бусі, думав звалимося", "Міст поганий? Це дороги до нього від Червоної не видно. Там взагалі морок, я там ледве проїхав".

"Раби": мережу здивувало показове відео руйнувань на Донбасі
"Раби": мережу здивувало показове відео руйнувань на Донбасі
"Раби": мережу здивувало показове відео руйнувань на Донбасі
"Раби": мережу здивувало показове відео руйнувань на Донбасі
"Раби": мережу здивувало показове відео руйнувань на Донбасі
"Раби": мережу здивувало показове відео руйнувань на Донбасі
"Раби": мережу здивувало показове відео руйнувань на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося фото з відстійника знищеного содового заводу у Лисичанську, Луганської області. Казанський охрестив відстійник "Донбаськими Мальдівами".

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Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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