RAB-тарифи в Україні: чому і коли ціни на електроенергію можуть злетіти

В Україні ще у минулому році розробили нову методику розрахунку тарифів обленерго. В ціну дозволили включати прибуток на чинні активи та на інвестиції. Така система призвела б до значного подорожчання послуг. Після критики розробленої методики з боку уряду і профільних експертів у Нацкомісії з питань регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняли рішення відкласти впровадження нового підходу. Завдання вже нового складу комісії - переглянути методику і завершити перехід на RAB-тарифи в Україні.

OBOZREVATEL з'ясував, коли і як можуть запрацювати нові тарифи в Україні.

За старою методикою прибуток компаній можуть підняти до 17%

Перехід на RAB-тарифи - рекомендація Єврокомісії. Багато країн ЄС вже давно змінили методику розрахунку цін на послуги обленерго. Головний плюс такого підходу - мотивація інвестувати гроші в модернізацію інфраструктури. В Україні мережі зношені приблизно на 60%, а це означає, що якщо не інвестувати гроші на ремонт і заміну, вже найближчим часом по всій країні можуть виникнути проблеми з постачанням "струму".

Нова методика дозволяє власникам обленерго повертати гроші, які вони витратили на мережі. Так, якщо інвестувати мільярд, за рахунок підвищення тарифу щорічно можна повертати певний відсоток від цієї суми, а це десятки мільйонів. Ідея полягає в тому, щоб за 7-9 років повернути витрачені гроші. Сама методика передбачає, що власники обленерго отримують прибуток не лише на інвестиції (нові активи), а й на ті активи, які вже є у їхньому розпорядженні.

Незадовго до введення RAB-тарифів змінили методику оцінки "старих активів". В результаті вартість обленерго значно зросла. Так, якщо купили обленерго, наприклад, за 1 млрд грн, то прибуток можна отримувати на актив вартістю 15-2 млрд грн.

І старі, і нові активи НКРЕКП оцінили у 12,5%. Таким чином, підприємства отримали можливість закласти в тариф колосальний прибуток. У першому варіанті планували на старі активи встановити прибуток у 5%, а на нові - 12,5%. Але потім, вивчивши практику європейських країн, прийняли рішення встановити єдину ставку.

12,5% встановили, тому що на момент прийняття рішення облікова ставка НБУ була на такому рівні. Тобто стільки коштував капітал в Україні. На даний момент Нацбанк підвищив ставку до 17%. І якщо методику, яку НКРЕКП розробила у минулому році, не змінять, то вже найближчим часом новий склад комісії може затвердити в Україні тарифи обленерго, які в середньому будуть вдвічі вищими за наявні.

Варто зазначити, що RAB-тарифи не стосуються безпосередньо тарифу на "струм". Ця методика визначає вартість послуг обленерго - одна зі складових кінцевої ціни для українців.

"Зараз нові члени комісії (кілька днів тому склад НКРЕКП повністю оновили, - Ред.) ще не розібралися в усіх аспектах. Звісно, переглядатиметься методика, ведеться робота з Секретаріатом Енергетичної спільноти ЄС, ще рано говорити про те, що і як буде впроваджено", - розповіли OBOZREVATEL у НКРЕКП.

До слова, в рекомендація Секретаріату зазначено: "Необхідно враховувати вплив норми прибутку RAB на загальний рівень роздрібних цін. Розумна норма прибутку також розглядається як ключова умова якісного регулювання поставок". Українську методику - 12,5% прибутку і на старі, і на нові активи - в ЄС не підтримують.

Що буде з тарифами на електроенергію в Україні

Драйвером подорожчання "струму", швидше за все, стануть не RAB-тарифи. І без них у комісії є всі підстави як мінімум на 50% підвищити вартість електроенергії. Подорожчало паливо, девальвувала гривня, зросли ціни на промислову продукцію - все це створює основу для того, щоб підняти тариф на електроенергію для населення.

За підрахунками минулого складу НКРЕКП, економічно обґрунтована ціна - близько 2,6 грн за кВт/год (українці платять в середньому 1,68 грн). З кожним місяцем собівартість "струму" зростає, тому уникнути перегляду тарифу в Україні не вдасться.

Питання полягає в тому, коли для українців підвищать вартість електроенергії. Джерела в комісії кажуть про те, що підвищувати ціни будуть, швидше за все, влітку наступного року. По-перше, до того часу, можливо, в Україні запрацює ринок електроенергії. По-друге, відбудуться вибори, і політики не так болісно сприйматимуть ініціативи НКРЕКП підвищити комунальні тарифи.

Важливо враховувати, що подорожчання "струму" призведе до зростання цін на холодну воду (насоси працюють на електроенергії). Слідом подорожчає і гаряча вода. Якщо плани уряду і НКРЕКП вдасться реалізувати, то, швидше за все, у цьому році для українців значно подорожчає газ (згідно з підписаним з МВФ меморандумом), а вже наступного року рішенням комісії може зрости ціна і електроенергію. Зростання тарифу на блакитне паливо українці повноцінно відчують на своїх гаманцях лише з початком опалювального сезону 2018/2019, щоб зменшити удар, тариф на електроенергію може зрости тільки після закінчення "теплого" сезону.