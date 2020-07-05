RAB-тарифи стимулюватимуть операторів системи розподілу модернізувати мережі – очільник "Хмельницькобленерго"

RAB-тарифи, при правильному впровадженні, стимулюють операторів систем розподілу до скорочення витрат і активної модернізації мереж. Про це розповів глава державного підприємства "Хмельницькобленерго" Олег Козачук в інтерв'ю виданню "Дело".

З 1 січня наступного року на зміну чинному регулювання буде впроваджено RAB-регулювання. На думку Олега Козачука, воно забезпечить більший рівень інвестицій і, відповідно, поліпшить показники функціонування електромереж: "RAB-тарифи, при правильному впровадженні, стимулюють операторів систем розподілу до скорочення витрат і до активної модернізації мереж".

Глава "Хмельницькобленерго", говорить, що досвід розвинутих країн свідчить про високу ефективність стимулюючого регулювання.

"Наприклад, в Румунії зношеність активів зменшилася з 75% до 48% протягом 2004-2011 року. Україні, при впровадженні стимулюючого регулювання, слід скористатися європейським досвідом", – підкреслив топ-менеджер "Хмельницькобленерго".

Нагадаємо, раніше Європейська бізнесасоціація заявляла, що при впровадженні нової моделі варто враховувати міжнародний досвід країн, де успішно введено RAB регулювання, а саме – уникнути поділу бази активів на нову і стару та впровадити єдину ставку, рівну середньозваженій вартості капіталу – WACC.