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13 жовтня • оновлено в 20:52
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"Захід готовий нас кинути": Чорновіл озвучив "ціну" санкцій проти Росії

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Країни Євросоюзу продовжують санкції проти Росії тільки завдяки зусиллям з боку України.

Про "ціну" антиросійських санкцій і теперішній розклад сил у "нормандській четвірці" (Франція, Німеччина, Росія, Україна) в ефірі ObozTV розповів відомий український політик Тарас Чорновіл.

"Кожен етап продовження санкцій проти Росії супроводжувався приблизно 5-8 особистими зустрічами президента, купою дипломатичних зусиль, і приблизно двома десятками телефонних дзвінків на найвищому рівні", – зазначив Чорновіл.

"Ось це – ціна кожного півріччя продовження санкцій. Немає зусиль – немає позиції. Їм вигідно працювати з Росією", – наголосив він.

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За його словами, без постійних зусиль з боку Києва західні країни не будуть відстоювати інтереси України.

"Захід готовий нас відкинути, ми йому не особливо цікаві", – переконаний політик.

Зокрема, Чорновіл закликав не вважати "панацеєю" у вирішенні всіх проблем переговори в "нормандському форматі".

"У нормандському форматі вдруге змінилася диспозиція. Колись Костянтин Єлісєєв, колишній радник Порошенко з міжнародних питань, дуже чітко це сформулював. Спочатку було троє проти одного – Німеччина, Франція, Росія проти України. Десь у 2016 році ми переломили. Стало троє проти одного – Німеччина, Франція, Україна проти Росії. А зараз знову Німеччина, Франція, Росія проти України", – пояснив він.

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Політик уточнив, що українське суспільство реагуватиме не на сам факт проведення переговорів у "нормандському форматі", а на ухвалені в його рамках рішення.

"Нормандський формат – це не частина українського законодавства. Це пропозиції, які Україна має імплементувати. І протести будуть не проти Макрона. Протести будуть проти людей, які в Україні це повинні імплементувати – проти Верховної Ради, уряду, президента", – попередив Чорновіл.

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Теми
Російсько-український конфлікт Санкції проти Росії Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Тарас Чорновіл
Місце
Україна
Теги
нормандський формат санкции Європейський Союз Європейські цінності
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Комментарии на сайте не модерированы
Антошин Денис
Антошин Денис
Скоро Европа конкретно устанет от попрошаек и проще будет выгнать их за дверь
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1
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Антошин Денис, Очень скоро. После возврата Крыма и Донбасса
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Запад готов вас отбросить как гoвнo собачье сапогом
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4
1
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кристина Стефанова, Что касается Вас лично, то глупенькое дивчисько, которое вообще не понимает о чем пишет. Но смешное дивчисько именно искренней демонстрацией своей глупости и непосредственностью///
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1
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кристина Стефанова, даже не смешно. Вы если не навсегда, то очень надолго вычеркнуты из числа цивилизованного человечество. Так, пьяный и невменяемый медведь
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Пусть и без большого удовольствия, но Запад обречен продлевать и продлевать санкции против рашки
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