"Захід готовий нас кинути": Чорновіл озвучив "ціну" санкцій проти Росії

Країни Євросоюзу продовжують санкції проти Росії тільки завдяки зусиллям з боку України.

Про "ціну" антиросійських санкцій і теперішній розклад сил у "нормандській четвірці" (Франція, Німеччина, Росія, Україна) в ефірі ObozTV розповів відомий український політик Тарас Чорновіл.

"Кожен етап продовження санкцій проти Росії супроводжувався приблизно 5-8 особистими зустрічами президента, купою дипломатичних зусиль, і приблизно двома десятками телефонних дзвінків на найвищому рівні", – зазначив Чорновіл.

"Ось це – ціна кожного півріччя продовження санкцій. Немає зусиль – немає позиції. Їм вигідно працювати з Росією", – наголосив він.

За його словами, без постійних зусиль з боку Києва західні країни не будуть відстоювати інтереси України.

"Захід готовий нас відкинути, ми йому не особливо цікаві", – переконаний політик.

Зокрема, Чорновіл закликав не вважати "панацеєю" у вирішенні всіх проблем переговори в "нормандському форматі".

"У нормандському форматі вдруге змінилася диспозиція. Колись Костянтин Єлісєєв, колишній радник Порошенко з міжнародних питань, дуже чітко це сформулював. Спочатку було троє проти одного – Німеччина, Франція, Росія проти України. Десь у 2016 році ми переломили. Стало троє проти одного – Німеччина, Франція, Україна проти Росії. А зараз знову Німеччина, Франція, Росія проти України", – пояснив він.

Політик уточнив, що українське суспільство реагуватиме не на сам факт проведення переговорів у "нормандському форматі", а на ухвалені в його рамках рішення.

"Нормандський формат – це не частина українського законодавства. Це пропозиції, які Україна має імплементувати. І протести будуть не проти Макрона. Протести будуть проти людей, які в Україні це повинні імплементувати – проти Верховної Ради, уряду, президента", – попередив Чорновіл.

Еммануель Макрон, Володимир Путін і Ангела Меркель tellerreport.com

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