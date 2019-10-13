"Захід готовий нас кинути": Чорновіл озвучив "ціну" санкцій проти Росії

Країни Євросоюзу продовжують санкції проти Росії тільки завдяки зусиллям з боку України.
Про "ціну" антиросійських санкцій і теперішній розклад сил у "нормандській четвірці" (Франція, Німеччина, Росія, Україна) в ефірі ObozTV розповів відомий український політик Тарас Чорновіл.
"Кожен етап продовження санкцій проти Росії супроводжувався приблизно 5-8 особистими зустрічами президента, купою дипломатичних зусиль, і приблизно двома десятками телефонних дзвінків на найвищому рівні", – зазначив Чорновіл.
"Ось це – ціна кожного півріччя продовження санкцій. Немає зусиль – немає позиції. Їм вигідно працювати з Росією", – наголосив він.
За його словами, без постійних зусиль з боку Києва західні країни не будуть відстоювати інтереси України.
"Захід готовий нас відкинути, ми йому не особливо цікаві", – переконаний політик.
Зокрема, Чорновіл закликав не вважати "панацеєю" у вирішенні всіх проблем переговори в "нормандському форматі".
"У нормандському форматі вдруге змінилася диспозиція. Колись Костянтин Єлісєєв, колишній радник Порошенко з міжнародних питань, дуже чітко це сформулював. Спочатку було троє проти одного – Німеччина, Франція, Росія проти України. Десь у 2016 році ми переломили. Стало троє проти одного – Німеччина, Франція, Україна проти Росії. А зараз знову Німеччина, Франція, Росія проти України", – пояснив він.
Політик уточнив, що українське суспільство реагуватиме не на сам факт проведення переговорів у "нормандському форматі", а на ухвалені в його рамках рішення.
"Нормандський формат – це не частина українського законодавства. Це пропозиції, які Україна має імплементувати. І протести будуть не проти Макрона. Протести будуть проти людей, які в Україні це повинні імплементувати – проти Верховної Ради, уряду, президента", – попередив Чорновіл.
Еммануель Макрон, Володимир Путін і Ангела Меркель
tellerreport.com
Як писав OBOZREVATEL:
На переговорах в Мінську 1 жовтня українська делегація узгодила скандальну "формулу Штайнмаєра".
У тексті документа сказано, що території ОРДЛО отримають "особливий статус" в тому випадку, якщо місцеві вибори там відбудуться відповідно до Конституції та законів України і будуть визнані ОБСЄ.
Президент України Володимир Зеленський пізніше уточнив, що виборів на окупованому Донбасі не буде, поки там залишаються війська Росії.
За словами Зеленського, узгодження "формули Штайнмаєра" – одна з умов РФ для проведення зустрічі в "нормандському форматі". Президент заявив, що подальші плани щодо врегулювання конфлікту на Донбасі будуть обговорюватися "нормандською четвіркою".
Однак, як визнав голова МЗС України Вадим Пристайко, Росія не зацікавлена в переговорах у "нормандському форматі" і шукає нові способи відкласти зустріч.
Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".