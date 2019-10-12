"Урочисте відкриття бруду": у Росії висміяли ремонт доріг

У Росії у селі Жувам (Удмуртія) урочисто відкрили відремонтовану дорогу.

Однак користувачі мережі висміяли якість проведених дорожніх робіт. Про це свідчить публікація блогера Вуса Пєскова в Twitter.

"На перший погляд може здатися, що перед вами урочисте відкриття бруду", – зазначив блогер.

"Це лікувальний бруд, скаже вам будь-який пропагандист із Держтелерадіо", – іронізує користувач з ніком КотоРембо.

"Нанотехнології. Замаскували, щоб НАТО не пройшов", – підсумував AndreyVyzovka.

На перший погляд може здатися, що перед вами урочисте відкриття бруду ... pic.twitter.com/984ZxXM1KU - Вуса Пєскова (@Sandy_mustache) October 11, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Сочі (Росія) через сильні дощі на мосту обвалилася ділянка федеральної траси Джубга – Сочі.

Відзначається, що була зруйнована права смуга руху протяжністю понад 10 метрів через потужний зсув, який перекрив русло річки, що протікає поруч. Це призвело до зміни напрямку потоку, підмиву основи підпірної стіни насипу автодороги і її подальшої деформації.

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