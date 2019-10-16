"Даремно прийшли до влади": "Слуга народу" зробила жорстку заяву про гральний бізнес

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що якщо через три місяці після ухвалення закону про гральний бізнес не будуть закриті нелегальні гральні точки, то "Слуга народу" марно прийшла до влади.

"Так, влада не склала тест, ми марно прийшли до влади. Адже це у малому проявляється велике. Тобто, якщо ми не можемо владнати це питання, то ми так само й в інших місцях не зможемо владнати", – повідомив він у коментарі Bihus.іnfo.

"Все, що ми бачимо з вами на вулицях – зараз у тіні. Щоб це припинити, необхідна політична воля", – додав Гетманцев.

За його словами, для закриття нелегального грального бізнесу також потрібна воля міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Зокрема, потрібна воля Авакова. Ну, напевно, необхідно ще й сприяння прокуратури. Але для того, щоб прикрити нелегальний гральний бізнес сьогодні, необхідна виключно політична воля", – зазначив глава податкового комітету Верховної Ради.

"Ми його ухвалимо, цей законопроєкт. І це буде така червона лінія, після якої вже нелегального грального бізнесу бути не повинно. Якщо він залишиться, то ми марно прийшли до влади. Ми повинні ухвалити закон й одразу після цього припинити весь нелегальний гральний бізнес, який існує", – підсумував Гетманцев.

Глава податкового комітету Верховної Ради вважає, що для ліквідації нелегального грального бізнесу потрібна винятково політична воля

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що виведе з тіні гральний бізнес. "Ми легалізуємо азартні ігри, зокрема казино у п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави.

Ще під час своєї виборчої кампанії Зеленський розповідав, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть узаконені проституція та гральний бізнес.

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